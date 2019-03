Canciller defendió Prosur: Es un flaco favor tildar la política exterior de Chile como "chacota"

El canciller Roberto Ampuero defendió en El Diario de Cooperativa la creación del foro Prosur, impulsado por el Presidente Sebastián Piñera y su par colombiano, Iván Duque, en reemplazo de Unasur, asegurando que la política exterior de Chile "no es una chacota"

La primera reunión de Prosur tendrá lugar este viernes, para la cual está confirmada la participación de todos los países que han dejado Unasur -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador-, aunque el titular de Relaciones Exteriores dijo que están a la espera de que "cada país vaya anunciando su participación".

"La idea de Chile ha sido la de no excluir a nadie. Consideramos que para esta articulación de integración es necesaria la presencia de todos y todos los países han asistido (a las dos reuniones preparatorias), y hay países de distintos signos y colores políticos desde luego, con gobiernos de distinto signo y color político", aseveró.

Frente a los cuestionamientos del ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker, quien dijo que la creación de Prosur "no puede ser una chacota", Ampuero respondió que "cuando un ex canciller habla de esa forma... debiera saber que la política exterior de Chile es una política muy sólida, muy respetada y me parece un flaco favor a lo que es la política exterior de Chile y al propio país calificar a nuestra política exterior de 'una chacota'".

El secretario llamó a "no mal utilizar la política exterior para obtener fines y beneficios dentro de la política interna".

"Es un flaco favor al país y a lo que se ha construido a lo largo de decenios en nuestra política exterior utilizar los epítetos que usa el senador y ex canciller Walker. Yo lo llamo, yo quiero llamar a mirar con altura de miras la política exterior", aseveró.

Guaidó no estará en reunión de Prosur

Además, Ampuero confirmó que esta reunión de Prosur no contará con el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien fue invitado por el Presidente Piñera a la cumbre.

"Juan Guaidó no vendrá, como en algún momento se sostuvo, a esta reunión de Prosur", dijo el canciller, sin explicar las razones.

Sin embargo, insistió en sus crítica al gobierno de Nicolás Maduro: "Cuando hablemos de Venezuela, hay que ponerse del lado o del dictador o de los demócratas", recalcando que la posición del Gobierno de Chile es respaldar a estos últimos.

"El problema de Venezuela es hoy Nicolás Maduro y su dictadura", sentenció, defendiendo que los "demócratas" buscan es "restablecimiento de las elecciones a través de canales que son pacíficos, que son políticos y que son no violentos".