Ignacio Walker se sumó al rechazo a Prosur: "No puede ser una chacota, esta idea no está madura"

El ex ministro de Relaciones Exteriores Ignacio Walker se sumó a las críticas hacia el Gobierno por la creación del foro Prosur, impulsado por el Presidente Sebastián Piñera y su par colombiano, Iván Duque, en reemplazo de la Unasur -que el Mandatario chileno asegura que "fracasó por exceso de ideologismo y burocracia"-.

El también ex senador sostuvo que en "la política exterior chilena hay ciertas continuidades, hay una cierta tradición, de que las grandes decisiones deben ser no sólo informadas, sino que consultadas, tienen que madurar, con los ex jefes de Estado, con las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y el Senado, con los ex ministros de Relaciones Exteriores, con los expertos".

En ese marco, el ex timonel de la DC cuestionó que "estas medidas (la creación de Prosur) no se pueden anunciar a punta de instintos y de encuestas, esto no puede ser una chacota, esta idea no está madura. Muchos tenemos reparos, por lo tanto, yo por lo menos soy muy critico de la forma en que se han hecho las cosas en la política exterior en el primer año del Presidente Piñera".

En la misma línea habló el diputado Giorgio Jackson (RD), quien aseguró que "el Presidente Piñera y el canciller (Roberto) Ampuero en la política exterior han tomado decisiones que transversalmente han sido criticadas, porque están politizando más de lo necesario una estructura, en este caso las relaciones exteriores, que deben tener una mirada más de Estado, y no una mirada instrumental de lo que es la política".

Ossandón: Unasur está congelada y con serios problemas

Desde el Gobierno detallaron que los países que quieran integrarse al foro deberán cumplir dos requisitos esenciales: la vigencia plena de la democracia y del Estado de derecho y el respeto pleno a las libertades y Derechos Humanos.

A juicio del senador RN Manuel José Ossandón, "el Prosur es una buena alternativa a la Unasur, pero lo más importante es que un Presidente chileno esté liderando un proceso y que tenga la acogida que está teniendo en Latinoamérica es muy importante para Chile, nos deja muy bien parados".

"Y además nos permite enfrentar las situaciones latinoamericanas en conjunto; hoy día la Unasur está congelada, tiene serios problemas y no se le ve ningún futuro", afirmó.

La primera cumbre de Prosur tendrá lugar el próximo viernes 22 marzo en Santiago, para la cual está confirmada la participación de todos los países que han dejado Unasur -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Ecuador-, además de Uruguay. Asimismo, está invitado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.