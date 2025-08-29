Llegó a Santiago vuelo con 18 chilenos deportados desde EE.UU.

El Gobierno informó que este jueves aterrizó en Santiago un vuelo de deportación proveniente de Estados Unidos con 18 ciudadanos chilenos a bordo, quienes se encontraban en incumplimiento de la normativa legal de ese país.

Como en los casos anteriores, a su arribo se efectuó el control migratorio correspondiente, instancia en la que se verificó la identidad de cada persona. En ese proceso, uno de los retornados fue puesto a disposición de la justicia chilena debido a que mantenía una orden de detención pendiente.

Este procedimiento se enmarca en un trabajo de coordinación permanente con las autoridades estadounidenses, en el que participan los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Registro Civil y otras instituciones del Estado. El objetivo, según Interior, es asegurar "el retorno seguro y ordenado de los ciudadanos chilenos".

Con este nuevo operativo, ya son 135 los chilenos deportados desde que comenzó esta política migratoria impulsada por Washington. Del total, el 78,5% corresponde a hombres y el 21,5% a mujeres; mientras que el 52,6% fue expulsado por infracción migratoria y el 47,4% por delitos legales. Además, el 5,1% de los retornados ha ssido puesto a disposición de la justicia chilena al llegar, por mantener órdenes de detención vigentes.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aclaró que "la política de deportaciones del Gobierno del presidente Trump no es específica respecto a Chile y se aplica a todos los países sin distinción". En ese sentido, enfatizó que "al momento del control migratorio se verifica la identidad de los retornados y, si alguno mantiene una orden de detención pendiente, se le pone de inmediato a disposición de la justicia".