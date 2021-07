China lidera intercambio comercial con Chile en primer semestre de 2021

China lidera en el primer semestre de este año el crecimiento en los embarques con Chile, con un monto de 4.708 millones de dólares, seguida por Estados Unidos (US$1.954 millones) y el Mercosur (US$783 millones), informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Entre enero y junio de 2021, tanto exportaciones como importaciones registraron valores récord. Los envíos se elevaron hasta los US$ 45.377 millones, equivalente un a 29% superior a los embarques de 2020, consolidando 10 meses de alzas mensuales consecutivas. Las importaciones por su parte contabilizaron operaciones por US$ 40.017 millones, marcando un incremento del 43% frente a igual periodo del 2020.

El subsecretario de Subrei, Rodrigo Yáñez, señaló que este dinamismo "ha sido estimulado por un escenario internacional que está respondiendo en forma efectiva a la considerable reducción de las restricciones relacionadas con la pandemia, al avance de los programas de vacunación, a las mejores expectativas económicas y al mayor consumo de los hogares".

"Estas señales alentadoras para nuestro comercio exterior provienen de nuestros mayores socios comerciales, entre ellos China, Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón. Sin duda nuestra red de 30 acuerdos comerciales está actuando como uno de los motores de la reactivación económica. Las exportaciones a los países con TLC crecieron un 27% en la primera mitad de 2021", destacó la autoridad.

En junio, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 14.358 millones, exhibiendo un alza del 39% frente a igual mes de 2020. Las exportaciones del país sumaron US$ 7.445 millones, registrando un alza del 22% frente a junio de 2020, acumulando de esta forma 10 alzas mensuales sucesivas. Las importaciones por su parte, se elevaron a los US$ 6.912 millones, anotando un crecimiento del 64% frente a junio de 2020, contabilizando además la quinta alza mensual sucesiva.