Presidente Piñera participa este viernes y sábado en la Cumbre del G20

El Presidente Sebastián Piñera asistirá como invitado a la decimotercera Cumbre del G20 de este viernes y sábado en Buenos Aires, la cita de países más desarrollados del mundo.

El jefe de Estado espera que la cumbre dé "mejores resultados" que los que tuvo la reciente reunión de APEC en Papúa Nueva Guinea.

"Voy a tener la oportunidad de participar en el G20, la cumbre de las economías más grandes y poderosas del mundo. Se van a tratar temas importantes con la presencia de presidentes de EE.UU., China, y Rusia; temas importantes para Chile, como poner término a esta guerra tarifaria y comercial entre China y EE.UU. que le está causando daño al mundo entero", dijo.

"Voy al G20 como representante de todos los chilenos y por tanto, me voy a preocupar de que los temas que le interesan a Chile estén presentes y avancen en esta cumbre", dijo Piñera a los periodistas, tras inaugurar en las afueras de Santiago un nuevo centro de distribución de una cadena minorista.

El Mandatario chileno, que asiste al G20 por invitación de su homólogo argentino, Mauricio Macri, subrayó su deseo de que esa cumbre termine "con resultados positivos, porque sabemos que la última Cumbre de APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) en Papúa Nueva Guinea no dio buenos resultados".

"Tenemos que corregir el rumbo para que esta cumbre sea beneficiosa para todos los chilenos", añadió Piñera, que en la reunión de APEC llamó a Estados Unidos y China a terminar su guerra comercial "porque nos perjudica a todos".

"Vamos a tener, espero, grandes avances en materia de cambio climático y no seguir en el camino suicida de no darnos cuenta de que lo que no está en riesgo es el planeta Tierra, sino que la permanencia del hombre en el planeta", agregó.

Resaltó también que se buscará "cómo aprovechar mejor la revolución tecnológica, para que sea en beneficio de las personas y mejores empleos, así como avanzar "en la lucha contra la corrupción y plena igualdad entre hombres y mujeres".

Anunció además que entre viernes y sábado se reunirá con la mayoría de los líderes mundiales presentes, "probablemente con todos. Con algunos de ellos tenemos ya programadas reuniones formales, pero vamos a conversar con todos", remarcó.

La invitación de Macri a Piñera había sido confirmada anteriormente por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, quien aseguró que a Chile "se le escucha con respeto" en los foros multilaterales.

Ello, porque "es un país que ha hecho un desarrollo considerable, reconocido, en los últimos 35-40 años en términos económicos, comerciales, modernización, de diversificación de exportaciones y porque es un país muy estable también en términos económicos, responsable en términos financieros, da garantías", sostuvo.

Obviamente, matizó, "hay economías que son gigantescas y, otras que son menores, pero cada uno de los que están, algunos por derecho propio y los que son invitados, son escuchados de la misma forma. Chile en ese sentido no tiene ninguna duda", subrayó.

Puntualizó que la idea de Chile en la Cumbre del G20 "es seguir alzando la voz en defensa del libre comercio y del multilateralismo, tal como se hizo en la Cumbre de APEC"y consideró que lo importante del G20 "es que ahí los países tienen la oportunidad de dar a conocer su voz".