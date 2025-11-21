Gobierno envió nota de protesta a EE.UU. por dichos de su embajador

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, anunció este viernes que el Gobierno entregó una nota de protesta a Estados Unidos ante los dichos del embajador de ese país, Brandon Judd.

Durante una conferencia de prensa, el diplomático designado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las críticas indirectas que ha hecho el Presidente Gabriel Boric sobre el mandatario estadounidense: "Yo estuve muy desilusionado de escuchar lo que dijo el Presidente Boric, por un sinnúmero de razones. Escuchar esta crítica ha sido muy desilusionante. Siempre es desilusionante cuando un jefe de Estado critica a otro país".

Judd agregó que "eso muestra cómo ha caído la relación. Y también pone mayores dificultades a la gente, digamos, al pueblo chileno. Porque está dañando a los chilenos. Los daña en los distintos tipos de negociaciones que están hoy día teniendo lugar. Y obviamente daña el traer negocios de los Estados Unidos acá también. Lo que hace es dañar al pueblo chileno".

Y además se refirió a las elecciones chilenas: "Vamos a trabajar con cualquier Presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo. Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios".

El canciller chileno calificó estas declaraciones como "desafortunadas" e "inapropiadas". Y aseveró que "representan una intervención en asuntos internos de nuestro país y así se lo hemos hecho ver en nuestra nota de protesta".