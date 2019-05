Ex canciller criticó charla de Axel Kaiser sobre las AFP en Croacia

El ex canciller Juan Gabriel Valdés criticó que el abogado y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser, encabece una charla para exponer el modelo de las Administradoras de Fondos de Pensiones en Croacia, actividad respaldada por la embajada en dicho país.

"Mientras en Chile el Gobierno se ve obligado a conceder que el sistema de AFP tiene fallas de fondo, en Croacia se promueve la pomada a la vena", sostuvo Valdés en su cuenta de Twitter.

El evento lleva por nombre "Looking for a new pension system in Croatia: Lessons from the chilean pension system and its succesful economic model" (Buscando un nuevo sistema de pensiones en Croacia: Lecciones del sistema de pensiones chilenos y su exitoso modelo económico), está fijado para el jueves 23 de mayo y es promocionado por la embajada chilena en dicha nación a través de su cuenta de Facebook.

La embajada destaca la presencia de Kaiser como invitado especial y de varios asesores del gobierno croata.

