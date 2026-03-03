Gastronomía y diversidad cultural marcan la "Semana de Chile en Madrid"

Los aromas y sabores de la gastronomía chilena fueron el eje de la "Semana de Chile en Madrid", una iniciativa orientada a fortalecer la imagen internacional de nuestro país a través de su diversidad cultural y capital humano.

En un evento realizado en el espacio Kitchen Club, los asistentes degustaron productos nacionales y una demostración culinaria con preparaciones como ceviche de almejas, ostión y pescado blanco en granizado de pisco sour; pichanga verde de puerros, coliflor, espárragos y topinambur en velo de espinacas y cilantro con palta asada; y pastel de choclo.

El chef chileno Carlos Pascal, fundador de Kitchen Club, explicó que la diversidad geográfica de Chile —con casi 6.500 kilómetros de costa, más la Cordillera de Los Andes— inspiró el menú, en el que incorporó "algunos guiños a esos países latinoamericanos que hoy en día son parte de la cultura y enriquecen la cocina" nacional.

El director de alianzas estratégicas de Marca Chile, Víctor Palma, señaló a la agencia de noticias EFE que la apuesta no se limita a la gastronomía, pues busca mostrar "quién está detrás de cada producto, de cada servicio y también el potencial de las energías limpias, ya que Chile se está destacando en Latinoamérica (en este sector)".

"Puerta de entrada a Europa"

Durante la jornada se presentó la nueva campaña internacional "Chile, lo vas a ver", con la que los organizadores aspiran a consolidar un relato coherente, "basado en hechos concretos", que proyecte una visión de futuro.

Tras iniciarse en São Paulo, la campaña continuará en Nueva York y Londres, con foco en energía, futuro, talento y colores, además de sectores como exportaciones, inversión, turismo y energías limpias.

"España, y particularmente Madrid, es la puerta de entrada al resto de Europa, y por eso es tan importante y significativo este evento, para mostrar que Chile está haciendo cosas que son relevantes, que estamos generando vanguardia. Por eso elegimos España para ser el contacto inicial en Europa", afirmó Palma.

Por su parte, Gabriel Guggisberg, director de ProChile en España y Portugal, destacó que las inversiones de empresas chilenas en la Unión Europea alcanzan cerca de 7 mil millones de dólares (6,3 billones de pesos aproximadamente), de los cuales 2 mil millones corresponden a España, lo que consideró una base sólida para profundizar los vínculos comerciales en ambas direcciones.