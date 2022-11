La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, exigió la libertad de las presas políticas y feministas nicaragüenses y el respeto a sus derechos este viernes durante la intervención en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. "No todos los países permiten que el movimiento feminista participe. Como ministra, me veo en la obligación de decir: no podemos dejar de mencionar a las presas políticas feministas de Nicaragua", expresó la secretaria de Estado antes de leer los más de 20 nombres de las mujeres privadas de libertad por motivos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega. El miércoles el Presidente Gabriel Boric criticó duramente los resultados de las elecciones municipales que el domingo pasado se celebraron en Nicaragua: "De 153 alcaldías 'en disputa' Ortega ganó las 153. Un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo", publicó en sus redes sociales.

