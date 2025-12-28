Piden remoción de embajadora chilena que pidió "libre determinación para Rapa Nui"

El mundo diplomático y parlamentario está exigiendo estos días la remoción de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, por una publicación que hizo en sus redes sociales a favor de la autodeterminación de la isla Rapa Nui.

Según El Mercurio, el posteo, hecho en su cuenta de Instagram, era la imagen de un cartel que llamaba a la "libre determinación para la nación Rapa Nui", con un mensaje presumiblemente escrito por la diplomática -que tiene raíces pascuenses- con el mismo texto en inglés.

La publicación motivó una reprimenda de la propia Cancillería, que informó que "el 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto. Ella se excusó, reconoció el error y la sacó de las redes sociales".

Sin embargo, la molestia se mantuvo en el círculo diplomático y legislativo. El expresidente de la Asociación de Diplomáticos (Adica) Francisco Devia reprochó, en una columna publicada en Cooperativa: "Quisiera creer que es una fake news, ya que sería impensable suponer que una representante de Chile pretenda la autodeterminación de la Isla de Pascua".

"De ser efectiva esta información, estamos frente a un hecho de suma gravedad, que desprestigia a la diplomacia nacional y tradicional, y que por supuesto, debería implicar la remoción inmediata de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda", expresó Devia.

Desde el Congreso exigen su destitución

El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira (UDI), expuso que "la conducta de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia es grave. Olvida que es representante del Estado de Chile y no puede manifestar opiniones personales, y menos que atenten contra la soberanía nacional".

"Yo espero una sanción ejemplar, y no solo una reprimenda, sino que de inmediato vuelva a Chile", exhortó.

El diputado republicano Stephan Schubert, que también integra la comisión, subrayó que "es absolutamente inaceptable lo que ha señalado la embajadora, que lo que hace es impulsar el separatismo dentro de nuestro Estado unitario".

"También es extremadamente grave que, luego de haberse constatado aquella grave situación, la Cancillería no le haya removido de su cargo, sino que simplemente ha señalado que se le ha amonestado", puntualizó.

Su par y correligionaria Catalina del Real, en la misma línea, añadió: "Es gravísimo, improcedente e inaceptable que una embajadora chilena haga activismo político en contra de los intereses del Estado de Chile. El Presidente Boric debe tomar cartas en el asunto y destituirla de su cargo".

En el oficialismo, en tanto, el diputado PPD Raúl Soto expresó que le pareció "totalmente inadecuado" lo hecho por la embajadora, "ya que no corresponde que una diplomática esté realizando o compartiendo opiniones políticas tan disruptivas, ni siquiera a título personal".

"Ella tiene un cargo donde representa al país, por lo tanto, no compartimos este tipo de actos", dijo.

Diplomática con más de dos décadas de experiencia

Pakahati cuenta con una experiencia diplomática de más de 25 años. Antes de ser embajadora, desde febrero de 2022 era directora general del Ceremonial y Protocolo de la Cancilería, y ya había ejercido el cargo de cónsul en el país oceánico.

En cuanto a sus estudios, la diplomática posee un máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Victoria de Wellington. Además, es bibliotecaria documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana y egresada de la Academia Diplomática Andrés Bello. También cursó periodismo en la Universidad de Chile.

Por último, Pakahati ha ejercido en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores; en la Dirección General Consular; en las direcciones geográficas de Asia Pacífico, de Europa y de América del Norte; en la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas; y en la Embajada de Chile en México.