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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Reino Unido

Embajador británico viajó a Punta Arenas en medio de tensiones por ruta comercial con Malvinas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Desde la capital de Magallanes, David Concar valoró la "historia compartida" entre Reino Unido y Chile y llamó a fortalecerla "para construir juntos el futuro".

Su visita se da en momentos de expectación por eventuales medidas que pudiera tomar Argentina contra una naviera nacional que planea enviar un buque con suministros al archipiélago del Atlántico Sur.

Embajador británico viajó a Punta Arenas en medio de tensiones por ruta comercial con Malvinas
 David Concar

El diplomático se fotografió en la Plaza Muñoz Gamero y dijo estar "muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile".

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El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, viajó a Punta Arenas en medio de tensiones con Argentina en torno al lanzamiento -por parte de una empresa naviera chilena- de una ruta comercial destinada a conectar la capital de la Región de Magallanes con las islas Malvinas.

El diplomático británico arribó ayer a la ciudad sureña, donde visitó el Monumento a Hernando de Magallanes, ubicado en la céntrica Plaza Muñoz Garnero.

A través de su cuenta de X, el embajador expresó sentirse "muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile".

"Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro", agregó en su publicación.

Buque de carga chileno con destino a Malvinas

La visita de Concar se da en un contexto en que Punta Arenas alista una iniciativa comercial con la firma Easter Island, con el propósito de transportar diversos insumos y productos hacia el archipiélago del Atlántico Sur, cuya soberanía reclama Argentina.

A través del buque de carga Danstar, el itinerario del proyecto contempla el traslado de alimentos, materiales de construcción, madera, maquinaria y otros suministros requeridos en Malvinas, con un primer viaje programado para diciembre a través del Estrecho de Magallanes.

Si bien el proyecto ha generado atención en el plano geopolítico debido a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, las autoridades regionales han descartado que la medida vulnere la política exterior chilena.

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