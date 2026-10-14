Embajador británico viajó a Punta Arenas en medio de tensiones por ruta comercial con Malvinas

El embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, viajó a Punta Arenas en medio de tensiones con Argentina en torno al lanzamiento -por parte de una empresa naviera chilena- de una ruta comercial destinada a conectar la capital de la Región de Magallanes con las islas Malvinas.

El diplomático británico arribó ayer a la ciudad sureña, donde visitó el Monumento a Hernando de Magallanes, ubicado en la céntrica Plaza Muñoz Garnero.

A través de su cuenta de X, el embajador expresó sentirse "muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile".

"Nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro", agregó en su publicación.

Buque de carga chileno con destino a Malvinas

La visita de Concar se da en un contexto en que Punta Arenas alista una iniciativa comercial con la firma Easter Island, con el propósito de transportar diversos insumos y productos hacia el archipiélago del Atlántico Sur, cuya soberanía reclama Argentina.

A través del buque de carga Danstar, el itinerario del proyecto contempla el traslado de alimentos, materiales de construcción, madera, maquinaria y otros suministros requeridos en Malvinas, con un primer viaje programado para diciembre a través del Estrecho de Magallanes.

Si bien el proyecto ha generado atención en el plano geopolítico debido a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, las autoridades regionales han descartado que la medida vulnere la política exterior chilena.