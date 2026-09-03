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Alcalde de Punta Arenas y ruta de comercio marítimo con Malvinas: Es un acuerdo entre comunidades

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (RN), entregó detalles en El Diario de Cooperativa sobre la nueva ruta de comercio marítimo con las Islas Malvinas.

La autoridad comunal comentó que no se trata de un tema político y que es "un acuerdo entre comunidades", y que puede llegar a manifestarse en ingresos de 20 millones de dólares al año.

Radonich sostuvo que tanto Cancillería como la Delegación Presidencial fueron informados antes del acuerdo y descartó calificarlo como una señal "inamistosa".

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