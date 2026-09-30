Naviera chilena alista inédita ruta comercial para conectar Punta Arenas con las Malvinas

Una empresa naviera chilena alista el lanzamiento de una nueva ruta comercial destinada a conectar Punta Arenas con las Islas Malvinas, con el propósito de transportar diversos insumos y productos hacia el archipiélago y potenciar las oportunidades de desarrollo para el empresariado de la Región de Magallanes.

La iniciativa comercial, impulsada por la firma Easter Island a través del buque de carga Danstar, se concretó tras una rueda de negocios realizada en la capital austral que congregó a empresarios locales y delegados comerciales de las islas.

El itinerario contempla el traslado de alimentos, materiales de construcción, madera, maquinaria y otros suministros requeridos en el archipiélago, con un primer viaje programado para diciembre a través del Estrecho de Magallanes.

Si bien el proyecto ha generado atención en el plano geopolítico debido a la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, las autoridades regionales han descartado que la medida vulnere la política exterior chilena.

"Nos parece muy interesante, primero, que desde Magallanes podamos tener comercio internacional y, segundo, que ese comercio nos permita también mejorar la logística interna. Estamos muy de acuerdo en que es muy importante que Cancillería esté coordinada con Argentina y no existan problemas o malentendidos al respecto", señaló el gobernador Jorge Flies (independiente).

En la misma línea, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich (Renovación Nacional), enfatizó que la operación se sustenta en una lógica estrictamente de intercambio mercantil y de beneficio para la economía local.

"Lo que estamos buscando es una ruta de comercio. Hoy (en Malvinas) se comercia con un país del Mercosur (Uruguay), haciendo ruta por Montevideo. Lo que estamos haciendo es que ese dinero quede en los habitantes de Magallanes", aseveró el jefe comunal.

"Segundo —añadió Radonich—, bajo ningún punto de vista estamos cuestionando la posición de Chile respecto de la reclamación argentina; lo que buscamos con este comercio es el abastecimiento de las comunidades que viven en las islas. Cualquier tema extra no nos compete. Aquí lo que buscamos y hemos trabajado siempre es comercio local, economías locales, comunidades locales. El resto está fuera de cualquier discusión".

Con miras al inicio de las operaciones, la compañía naviera deberá definir los detalles logísticos definitivos, tales como la frecuencia de los zarpes y el volumen de carga que transportará en esta ruta orientada a estrechar los vínculos comerciales desde el extremo sur del país.