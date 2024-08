Canciller: Hay cierto consenso de no repetir la experiencia de Juan Guaidó

El canciller Alberto van Klaveren acudió esta jornada a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja y el Senado, donde se refirió a la situación de crisis que se vive en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo 28 de julio.

En la instancia, el secretario de Estado precisó que "es muy importante distinguir entre lo que es el proceso electoral y también la condición de un presidente electo. Hasta ahora, contrariamente a lo que se ha afirmado a veces en los medios de comunicación, los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González Urrutia, son muy pocos".

En esta línea, aseguró que "tampoco nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana. Y tampoco ha habido una solicitud de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Por eso mantenemos esa posición".

Por otro lado, respecto de la probabilidad de fraude electoral en Venezuela, Van Klaveren señaló que "creemos que obviamente es muy alta y estamos dispuestos a sostener eso, pero de eso no hay que concluir necesariamente que podamos reconocer a Edmundo González más allá de sus cualidades, y más allá del probable resultado de la elección como presidente electo".

"Creo que hay un cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional de no repetir la experiencia del presidente encargado Juan Guaidó", remarcó el canciller, quien apuntó que "básicamente porque no demostró ser efectiva, no produjo un cambio en Venezuela".

El canciller @AlbertoKlaveren y la subsecretaria @GdelaFue, junto al embajador Jaime Gazmuri, participaron en las comisiones de Relaciones Exteriores de la @Camara_cl y el @Senado_Chile respectivamente, para abordar la situación en Venezuela. pic.twitter.com/ZgfEF3U1cT — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) August 6, 2024

El exembajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, que fue expulsado junto a toda la delegación diplomática nacional por parte de la administración de Nicolás Maduro, también asistió este martes al Congreso.

Gazmuri indicó que la elección recién pasada "no está validada por ninguna consistencia del propio sistema electoral venezolano", ya que su resultado "no refleja lo que indica ni la ley ni la constitución de Venezuela".

Finalmente, sobre la presión de algunos parlamentarios a reconocer a Edmundo González como presidente, el exdiplomático dijo que es algo que tiene que declarar el Ministerio, pero "lo que yo sí puedo decir es que lo que es evidente es que Maduro no puede declararse vencedor".