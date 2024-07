Excanciller Urrejola propone coordinación regional ante una "nueva ola migratoria venezolana"

Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores, exhortó a todos los países de la región a coordinar una respuesta ante una "nueva ola migratoria venezolana" que se podría generar, tras el triunfo de Nicolás Maduro en las elección presidencial del domingo pasado.

La excanciller catalogó, en una entrevista con La Tercera, la decisión de sacar a todo el personal diplomático venezolano de Chile -y desde otros países de la región- como algo "inédito", ya que "si bien no se ha roto la relación diplomática entre Venezuela y Chile, al expulsar a todo el personal diplomático, simplemente no queda nadie que pueda ejercer un rol en materias consulares".

Además, explicó que "se nos genera un problema bien grande como país, por ejemplo, para obtener antecedentes e información de las personas que son detenidas por cometer delitos en Chile, pero también para la obtención de documentación de todos los migrantes venezolanos que están hoy en el país".

La excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que "todos los analistas señalaban, antes de las elecciones, que si entrábamos a un escenario como el que actualmente estamos -es decir, con denuncias muy claras de que aquí hubo un fraude electoral- se iba a venir una ola migratoria muy fuerte. La ola más grande que hubo en el pasado fue precisamente después de las elecciones presidenciales del 2018".

"Ahí me parece que Chile no puede enfrentar esto solo", remarcó la exministra, quien dijo que es "urgente que los países de la región coordinen una respuesta frente al tema migratorio. No puede ser que sigamos viendo lo que hemos visto en los últimos años, que determinados países sean los que tienen la mayor carga respecto de esta crisis humanitaria sin precedentes en la región. Es muy preocupante".

En esta línea, aseguró que "todo indica que vamos a tener una nueva ola migratoria en las próximas semanas o meses, muy similar a la que ya tuvimos en 2018, con Chile como uno de los países de destino. Es una situación muy compleja".

"Lo primero es que los países de la región conversen sobre esto y sobre cómo pueden enfrentar una situación de estas características", puntualizó, aunque matizó con que "no veo realmente voluntad de parte de los gobiernos por abrir las fronteras, por las problemáticas internas que ya han tenido a raíz de la ola migratoria".

"Los países no pueden llegar y decir que van a cerrar sus fronteras, porque frente a las personas que están tratando de cruzar caminando las fronteras la respuesta no puede ser simplemente pongámonos más duros. Por eso la coordinación de los países de la región es urgente", cerró.