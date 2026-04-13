La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) emitió una declaración oficial en respuesta a las recientes críticas del presidente de Estados Unidos al papa León XIV, en el marco del actual conflicto en Medio Oriente.

En voz del presidente del grupo, arzobispo René Rebolledo, los obispos chilenos manifestaron su "plena adhesión filial, afectiva y efectiva" al pontífice, enfatizando que su voz en favor de la paz no responde a estrategias de poder ni intereses ideológicos, sino que emana directamente del Evangelio.

Los pastores dijeron que duelen las descalificaciones de Trump, porque el líder católico está interpelando conciencias y reafirmando que su misión incluye el deber de iluminar la dignidad humana y la paz entre naciones.

La guerra es siempre una "derrota de la humanidad" y se debe rechazar cualquier intento de reducir al silencio la voz de la Iglesia Católica cuando defiende principios fundamentales de la ley moral, natural y el derecho de los pueblos.

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