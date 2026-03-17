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Tópicos: País | Festivos | Semana Santa

Por "libertad de emprendimiento": Empresarios piden eliminar los feriados irrenunciables

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La CPC defendió la apertura del sector el fin de semana santo y advirtió efectos negativos en la economía formal.

Las declaraciones surgen en respuesta a los cuestionamientos del cardenal Fernando Chomali, quien calificó como una "miopía" el funcionamiento del retail.

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Trabajadores del retail se dividen entre priorizar el descanso o aprovechar los mayores ingresos de días festivos.

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La cercanía de Semana Santa reactivó el debate sobre el funcionamiento del comercio, esta vez marcado por la postura de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que propuso eliminar los feriados irrenunciables del calendario nacional.

La presidenta del gremio, Susana Jiménez, defendió la apertura del comercio durante el Viernes Santo y planteó que la actual normativa genera efectos contraproducentes tanto para la economía como para los trabajadores.

"La verdad es que a nosotros nos preocupa que hayan feriados irrenunciables. Lo cierto es que eso genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que, finalmente, la preferencia de consumo de las personas se canalice a través de la informalidad", sostuvo.

En esa línea, la líder empresarial enfatizó: "Creemos que es importante mantener la libertad de emprendimiento; los propios colaboradores muchas veces así lo requieren porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones", agregó, insistiendo en la necesidad de eliminar la irrenunciabilidad de estos feriados.

Las declaraciones surgen en respuesta a los cuestionamientos del arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, quien calificó como una "miopía" la decisión de abrir el comercio durante Semana Santa y advirtió que esta medida afecta principalmente a los trabajadores más vulnerables.

Desde la Iglesia Católica se ha insistido en la necesidad de resguardar el carácter de recogimiento de estas fechas, promoviendo espacios para la vida familiar y la participación en actividades religiosas.

En paralelo, entre los trabajadores del retail persisten posturas divididas. Mientras algunos valoran la posibilidad de descanso en un eventual feriado irrenunciable, otros destacan el incentivo económico de trabajar en jornadas festivas, donde las remuneraciones suelen incrementarse.

Por ahora, el Viernes Santo no tiene carácter de feriado irrenunciable, por lo que el comercio podrá operar bajo la normativa vigente, en medio de un debate que vuelve a tensionar la relación entre actividad económica y tradiciones religiosas.

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