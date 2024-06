Boric defiende anuncio sobre aborto y critica que se condicione discusión de reformas

El Presidente Gabriel Boric participó, de forma inédita, en el Comité Político Ampliado realizado este lunes en La Moneda, el cual contó con asistencia completa luego de la Cuenta Pública del sábado.

Sobre la mesa estuvo el anuncio de enviar un proyecto de aborto legal al Congreso pese a que no existe la mayoría necesaria para darle viabilidad a la iniciativa.

Al respecto, el propio Presidente Gabriel Boric descartó que la iniciativa busque obtener réditos electorales y enfatizó a la prensa que "en materia de derechos de las mujeres no hay una interpretación por parte del Gobierno ni mía respecto de cuáles son los beneficios para la próxima elección".

"Es un tema de convicciones de que las mujeres tienen derecho a decidir y, por lo tanto, de esa manera lo planteamos y es un tema que se tiene que discutir", remarcó.

Boric comentó que asumiendo las "diferentes visiones en la sociedad, diferentes visiones en el Congreso", sería "inaceptable que se niegue la discusión respecto de este tema, que se pueda opinar y debatir públicamente cómo corresponde a una democracia".

"Además, me parece que sería sumamente delicado que haya sectores de la política, que yo espero que sean los menos, que condicionen el debate o la aprobación de reformas sociales importantes como, por ejemplo, la reforma de pensiones, a otros temas que no están de acuerdo", puntualizó.

Diego Ibáñez, presidente del Frente Amplio, comentó que "el Presidente Gabriel Boric nos manifestó su voluntad de que actuemos con la mayor unidad posible, con el mayor respeto por quien piensa distinto y también con la altura que hoy necesita el país de la política, que es conversar sobre los temas importantes".

"Creo que corresponde hacer un llamado al orden y que bueno que el Presidente también se pronuncie al respecto de la necesaria disciplina y sentido común que tienen que tener los partidos del oficialismo para enfrentar estos debates en la sociedad", añadió.

"Yo no interpreto una reunión con el Presidente como un llamado al orden", comentó por su parte la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien remarcó que "somos todos fuerzas progresistas, somos una decena de partidos que estamos en sintonía con lo que es la gestión del Gobierno".

PS INTENTA ACERCAR A LA DC

El debate en el oficialismo está puesto en la relación con la Democracia Cristiana luego de que el fin de semana su timonel, el diputado Alberto Undurraga, advirtiera que el proyecto de aborto los aleja del Gobierno.

Vodanovic ha intentado hacer una especie de "control de daños" con la Falange. Hoy, en El Primer Café comentó la intención que tiene su coalición, el Socialismo Democrático, para que la DC no se sienta atacada por este anuncio.

"Lo que no quisiéramos nosotros, desde el progresismo, es que la Democracia Cristiana considere que esto es un ataque o una afrenta a ellos. Creemos que es posible conversar", añadió.

La también senadora sostuvo que "nosotros vamos a seguir haciendo los esfuerzos por trabajar unidos con la Democracia Cristiana y no solo en lo electoral".

CHILE VAMOS DESCARTA CONDICIONAR AGENDA

Además de la DC, también rechazaron la propuesta diputados de Chile Vamos y del Partido Republicano, quienes en la misma Cuenta Pública se pararon y se fueron del Salón de Honor.

Hoy, en El Primer Café, el diputado de Republicanos José Meza anunció el fin "del buen trato" hacia el Gobierno; mientras que desde Chile Vamos matizaron sus diferencias.

"No quiero ocupar la excusa de un anuncio presidencial para dejar de conversar", comentó el timonel de la UDI, Javier Macaya, en El Diario de Cooperativa.

"Creo que el propio Presidente se ha dado cuenta de que el aborto no es un tema que haya sido tan fácil, porque para muchos -no solamente de la oposición, sino que del oficialismo- la defensa del derecho a la vida del que está por nacer es algo importante, y poner ese tema por cierto que complica las conversaciones en el ambiente político en general, y quizás el Gobierno lo sabe", sostuvo.

A su vez, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo que "no haría mezclas entre lo que fue la Cuenta Pública del Presidente y lo que son los grandes desafíos del país, que son desafíos legislativos y que todos los partidos, en particular Renovación Nacional, los hace de cara a la ciudadanía y no de acuerdo a aciertos o desaciertos que pueda tener un Presidente de la República en sus cuentas públicas".