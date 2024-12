Diputada Ossandón (RN): La familia chilena no es abortista

La diputada y vicepresidenta de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, abordó esta mañana la postergación del proyecto de aborto libre del Gobierno y las declaraciones de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que calificó de "mal comienzo" para el debate.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria señaló que Orellana "se olvida que es ministra de Estado" con su respuesta al cardenal Fernando Chomali el pasado jueves, cuando dijo que "las decisiones que se toman no se hacen pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia".

"Me parece increíble que ella no vea las encuestas y los censos que tenemos, donde hay un alto porcentaje de la población que se identifica (con una religión), el 40% creo que va con el mundo católico y el cristiano mucho más. Con estas palabras, en un tema tan delicado, va empañando y no permitiendo el dialogo con un sector importantísimo de la población", criticó Ossandón.

En ese sentido, aseveró las declaraciones de la ministra hacen que se "atrincheren los sectores" y "cierra un debate de las ideas libre y pluralista" en un tema en el que se "cruzan normalmente las convicciones morales y religiosas, más allá del tema de salud pública como el Gobierno trata de instalar el aborto libre".

"He visto cómo ha evolucionado el tema del aborto y los temas con los que se impone van variado. Antes no se sabía cuándo comenzaba la vida, ahora con la tecnología todo el mundo sabe que lo tiene adentro es un hijo, y hoy estamos en una etapa diferente que es que la mujer dice: 'mi cuerpo es mío y hago lo que quiero'. Tampoco es el tema de la salud pública, las mujeres no se están muriendo por abortos clandestinos", reparó.

"Es un tremendo error de la ministra partir así un debate que sabemos que no ha sido fácil en el Congreso", enfatizó la jefa de bancada RN aludiendo al proyecto que despenalizaba el aborto consentido por la mujer hasta las 14 semanas de gestación, presentado por Camila Vallejo y un grupo de diputadas en 2018 y discutido en 2021.

"La familia chilena quiere facilidades para criar a sus hijos, no es abortista"

Asimismo, la parlamentaria se refirió a que el proyecto "es un camino fácil" para el Gobierno y "están buscando el populismo y no les va resultar", por lo que es "lamentable que sea la bandera que va a dejar el Presidente Boric, entendiendo que tenemos mil otros problemas".

"Hace poco salían las cifras de los homicidios frustrados –que son altísimas-, para qué decir de violaciones y femicidios. En esa materia creo que la ministra Orellana y compañía han fallado absolutamente y por eso están tratando de dejar esta bandera puesta, que efectivamente fue una promesa de campaña", apuntó.

Por lo mismo, declaró que el Ejecutivo "está convencido que este es un tema que hace furor; yo les tengo la noticia que efectivamente vamos a hablar mucho del tema, pero en general la familia chilena –de acuerdo a mi experiencia- lo que quiere es tener facilidades para poder criar a sus hijos y no es un país abortista, no lo es".

"Incluso, mientras más vulnerable (la familia), son más apegados a sus hijos, porque al final son a veces lo poco y nada que tienen. Es como el sentido de la vida", enfatizó.

"Es lamentable que no nos dediquemos, primero que todo, a que las mujeres no las violen o que sí quieren tener a sus hijos, pero por no tener redes o condicione se vean en la posibilidad de buscar un aborto. El Estado debería ser más acogedor, sobre todo con las tasas de natalidad que tenemos", cerró.