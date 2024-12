Presidenta del PS marca distancia de Chomali y Orellana: Se pierde el fondo

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), consideró que ni el arzobispo Fernando Chomali ni la ministra Antonia Orellana lograron apuntar al fondo de la discusión sobre una legislación de aborto sin causales, tras las menciones de "regalo" y "príncipe de la iglesia".

"El aborto muchas veces hay quienes lo minimizan, dicen, mire, esto es un tema que no le importa a la gente, que no es un tema relevante, creo que no es un tema que tengamos por qué no discutirlo", comentó en El Primer Café de Cooperativa.

Para Vodanovic, "es claro que no eran las formas ni del cardenal de festinar con esto, ni de la forma en que la ministra le contesta, porque creo que finalmente se pierde el énfasis en lo que es la discusión de fondo".

En Navidad, el cardenal católico consideró que era "un gran regalo" que el Gobierno decidiera esperar en la presentación del citado proyecto de ley, a la espera de una definición de la Contraloría sobre legislación sobre tres causales.

Luego, en Cooperativa, la timonel del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género afirmó que el Ejecutivo no tomaba la decisión "pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa ser un cardenal".

Secretaria nacional de la DC: Una ministra debe ser muy cuidadosa

Para la secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, las declaraciones de Orellana fueron "inadecuadas", porque su cargo requiere de un cuidado especial, pese a que el Gobierno desestimó que la ministra haya sido sarcástica, tildando la situación como una "disputa relativamente ficticia".

"Sería cauta para afirmar en una u otra dirección lo que la ciudadanía está esperando, pero utilizar frases sarcásticas, a mí me parecieron inadecuadas las expresiones de la ministra Orellana, yo creo que una ministra de Estado debe ser muy muy cuidadosa", apuntó Krauss en El Primer Café.

El vicepresidente PS, diputado Leonardo Soto, también consideró un error la declaración de Orellana, pues "no ayuda a un gobierno de minoría que sus ministras anden destruyendo puentes, levantando muros o amplificando diferencias con representantes del mundo católico. Es una provocación completamente inútil, estéril, que no ayuda en nada a nuestro gobierno. Incomprensible".