Oposición y la DC dan un portazo al aborto libre: "No va a tener los votos"

Parlamentarios de la oposición y de la Democracia Cristiana (DC) advirtieron este martes que no hay espacio para legislar sobre el aborto libre en el Congreso.

En la víspera, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (Partido Comunista), confirmó que el proyecto que prometió el Presidente Gabriel Boric en la pasada Cuenta Pública se enviará a la Cámara de Diputadas y Diputados "antes de que termine el año".

"Aquí hay una palabra y la palabra es un hecho", dijo la vocera de La Moneda.

Chile despenalizó la interrupción del embarazo en 2017, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, y aprobó una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales -riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación-, aunque los movimientos feministas reclaman que aún persisten muchos obstáculos para su plena implementación.

Desde entonces, el debate para ampliar la normativa y aprobar el aborto libre se ha reabierto cada cierto tiempo, pero los sectores conservadores se oponen frontalmente a ello.

"Esta es una tónica que usa este Gobierno, que cada vez que tiene que cambiar una agenda tira la pelota al córner; o sea, para tratar de cambiar el foco de la discusión", afirmó la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón.

"Yo pienso que no va a tener los votos en la Cámara y tampoco en Chile. Chile no es un país abortista", añadió la congresista.

Jorge Guzmán, diputado Evópoli, aseveró que "en Chile ya existe una ley que regula el aborto en tres causales. Lo único que justifica la persistencia del gobierno en la presentación de este proyecto de ley es intentar una cortina de humo para los problemas que está viviendo el gobierno. No se justifica, no tienen los votos y no es prioritario para la ciudadanía".

Desde la DC, en tanto, el diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, señaló que su bancada no visará el aborto libre.

"No hay espacio en los parlamentarios de la DC, al menos en la Cámara de Diputados, para aprobar un proyecto de aborto sin causales. Nosotros avanzamos en lo que nos parecía razonable, que era el aborto en tres causales, pero (el anunciado) es un proyecto que simplemente será una especie de testimonio que no contará con una mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas", indicó el falangista.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas) comentó que "este proyecto no tiene posibilidad de votarse en este periodo por los tiempos y también porque no hay una postura unánime en torno al tema. Yo en lo particular ya voté negativamente un mal proyecto que se generó por moción y por lo tanto difícilmente voy a cambiar mi votación".

"Se va a cumplir"

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, confirmó este martes que el Ejecutivo está esperando que salga de Contraloría el reglamento que regula diversas materias del aborto en tres causales y que, una vez que eso esté resuelto, van a cumplir con el compromiso de enviar la iniciativa de aborto libre.

"Antes de presentar cualquier proyecto de ley que beneficie los derechos de las mujeres nunca ha habido mayorías. Las mayorías se construyen, sobre todo en el caso de los derechos de las mujeres, con base al trabajo conjunto con la sociedad civil y estamos en ese proceso, esperando que se tome razón o que podamos finalizar el trámite administrativo de este nuevo reglamento para luego poder pasar a presentar el proyecto de ley de aborto", apuntó la secretaria de Estado.

Orellana admitió que, "lamentablemente, hay tiempos que no dependen del Ejecutivo", pero subrayó que el anuncio "se va a cumplir".

"El compromiso es tanto avanzar en el reglamento como en el proyecto", recordó.

En cuanto al reglamento del aborto en tres causales, además de la falta de toma de razón de Contraloría, el Partido Republicano presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y el Gobierno también está esperando que se resuelva esa materia judicial para poder enviar el aborto sin causales al Congreso.