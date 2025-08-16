Síguenos:
País | Salud | Alertas sanitarias

ISP alerta riesgo de daño renal por uso de alisantes

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El peligro está asociado a los productos que contienen ácido glioxílico.

"A nivel internacional se han descrito episodios" de dolor de cabeza, abdominal o lumbar, mareos, náuseas, vómitos o sed excesiva, afirmó el organismo.

ISP alerta riesgo de daño renal por uso de alisantes
 Pexels (referencial)
El Instituto de Salud Pública (ISP) alertó que existen posibles riesgos asociados al uso de alisantes capilares que contienen ácido glioxílico y que uno de ellos puede ser insuficiencia renal. 

"Si bien en Chile no se han reportado casos de daños renales, a nivel internacional se han descrito episodios de insuficiencia renal aguda en personas que, pocas horas después de someterse a este procedimiento, presentaron síntomas como dolor de cabeza, abdominal o lumbar, mareos, náuseas, vómitos o sed excesiva", informó el organismo.

Además, estudios y reportes internacionales vinculan estos productos con ácido glioxílico -autorizados en la UE- a posibles efectos en los riñones, por lo que el ISP llamó a la ciudadanía a emplearlo con precaución y estar atentos a la aparición de síntomas.

¿Cómo usar adecuadamente los alisantes?

El instituto aconsejó realizar el alisado idealmente con un profesional capacitado aplicar el producto solo sobre el cabello, evitando el contacto con el cuero cabelludo.

También recomendó no someterse a más de dos alisados al año y utilizar únicamente productos con autorización sanitaria.

En caso de presentar síntomas, el ISP llamó a acudir a un centro de salud e informar sobre el procedimiento realizado. 

En este caso, se puede notificar cualquier sospecha de reacción adversa a través del formulario disponible en el sitio web www.ispch.cl.

