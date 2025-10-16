Cicletada Familiar por la Epilepsia 2025 se realizará el 26 de octubre

El domingo 26 de octubre se realizará la 9ª Cicletada Familiar por la Epilepsia, evento gratuito y familiar que organiza la Liga Chilena contra la Epilepsia, como una forma de visibilizar esta enfermedad, así como derribar los mitos que la rodean.

El recorrido contempla aproximadamente 4 kilómetros, desde las 10:00 horas y, pese a su nombre, es una invitación pensada también en quienes quieran caminar, correr, usar patines o hasta scooters.

La inscripción e inicio estarán en el Parque Forestal, en el Monumento a los Escritores de la Independencia, cerca de Purísima; y el recorrido incluye la Ciclo RecreoVía de Andrés Bello al oriente, Pedro Valdivia Norte, Avenida El Cerro y Sendero Metropolitano.