Clínicas proponen "cinco pilares" para un pacto de reforma de salud

El presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, reveló que los prestadores privados buscan avanzar en un nuevo pacto para reformar la salud en el país "con cinco pilares" fundamentales: acceso y oportunidad, equidad y libertad de elección, financiamiento, complementariedad y un cambio de paradigma.

En una entrevista revelada este domingo por La Tercera, Grebe advirtió que "el problema de salud requiere un nuevo pacto, donde participen todos los actores. Obviamente que, en su rol principal, todo debiera moverse y centrarse en torno a los pacientes. Creo que esto requiere de verdad, frente al problema que estamos viviendo, un acuerdo entre todos, prestadores, aseguradores, legisladores, autoridades, para efectivamente poder terminar con una solución".

Ante esto, dio cuenta que desde las Clínicas proponen cinco pilares para este nuevo pacto. En primer lugar el acceso y oportunidad: "Eso tiene clara relación con uno de los problemas más graves que hay hoy, que tiene que ver con las listas de espera", detalló al medio antes citado.

En tanto, un segundo pilar es la equidad y la libertad de elegir, que dice relación -según explicó Grebe- con que "todas las personas deberían tener una solución básica con los problemas fundamentales y prioritarios en salud, en la cual la autoridad o el sistema debiera garantizar la oportunidad y el acceso, y de la forma que está planteado hoy para nosotros, el hecho que las personas puedan elegir dónde hacerlo también".

"Que exista esta amplia gama de prestadores públicos y privados que puedan convivir y que puedan de alguna forma comprometerse en este pilar de oportunidad de acceso. Efectivamente, eso va a ser mejor para las personas", destacó en diálogo con el medio antes citado.

"Nuestro planteamiento, más allá de si el financiamiento es privado o si el financiamiento es público, es que tiene que haber un financiamiento sano y tiene que ser sustentable. Y hoy lo que tenemos es un financiamiento que no lo es", aseguró el líder de la asociación gremial en cuanto al tercer pilar de la propuesta de nuevo pacto de salud: el financiamiento.

Un cuarto elemento que proponen las Clínicas es la complementariedad, dado que para Grebe con esto los servicios de salud pública y privada pueden complementar labores: "Aquí hay una necesidad de fortalecimiento del sistema público muy, muy importante. Nosotros vamos a apoyar todo lo que sea, pero somos un complemento, y creemos que el camino de la integración no necesariamente es el que favorece más a las personas", indicó.

"En regiones es donde claramente hay una mayor brecha de recursos con respecto a lo que se necesita, el rol del privado en complemento a la necesidad que tiene el paciente, y que requiere del hospital público, es fundamental. Al final, eres parte de la oferta, los mismos médicos trabajan en los dos lugares, y los sistemas públicos contratan los servicios del sector privado y complementan las ofertas para sus propios pacientes, y finalmente funciona como un sistema", ejemplificó respecto a lo que buscan con su propuesta.

Finalmente, el quinto pilar con el que buscan trabajar es el de cambio de paradigma, que es "salir de este concepto de medicina curativa, y pasar a una medicina preventiva".

"La medicina curativa per se es una medicina muy ineficiente, muy costosa. Y si pensamos en un sistema de financiamiento sustentable, sano y sustentable, si no hay un foco real en la prevención eso no va a ocurrir nunca. Solo vamos a gastar más y de una forma poco efectiva y poco eficiente y que no permite a la larga mejorar la calidad de vida de las personas", cerró el presidente de Clínicas de Chile.