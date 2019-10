En conversación con Lo Que Queda del Día, la presidenta del Colegio Médico de Chile, Izkia Siches, analizó la partida de salud del Presupuesto 2020 y criticó su bajo aumento: "Es el menor de los últimos cinco años". Aseguró asimismo que hay una "crisis sanitaria" en el sector público por falta de insumos, situación que ve que el proyecto del erario fiscal no va a solucionar. En tanto, valoró la ofensiva del Gobierno para que las farmacias dispongan un stock mínimos de fármacos bioequivalentes, aunque "no se hace cargo del fondo", En el mismo tema, invitó a sus colegas médicos a "pensar cuánto cuestan" los medicamentos que prescriben a los pacientes, o "no somos buenos médicos".

