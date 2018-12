Corte ordenó que el Minsal gestione traslado de niño enfermo a EEUU

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió un recurso de protección contra el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Magallanes, el Hospital Luis Calvo Mackenna y la Secretaria Regional Ministerial de Salud de Magallanes, presentado por la madre de un menor que requiere viajar a Estados Unidos para intervención cardíaca en el Boston Children's Hospital.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada ordenó a los organismos recurridos adoptar sin excusas todas las medidas necesarias para que el menor reciba la atención que le ofrece el hospital norteamericano.

La Corte señala que "el niño Javier lleva esperando 12 años por una decisión médica que le permita tratar la patología declarada", mientras que "existe el programa con fondos que permite financiar la intervención y así extender su vida, en condiciones más seguras y concretas, como también la calidad de la misma, en la ciudad de Boston, en los términos ofrecidos por el Boston Children's Hospital que ya ha ejecutado esta operación en otra paciente magallánica".

A su vez, "el Estado no ha dado cuenta de una alternativa al trasplante en nuestro medio, incluso siendo requerido directamente por medio de oficio".

"Actitudes erráticas"

La sentencia establece que "las actitudes erráticas y diversas ante situaciones similares desplegadas por el Estado (...) evidentemente han vulnerado la Garantía del Derecho a la vida de un niño de actuales 12 años de edad, (...) constituyendo una amenaza a su integridad física, con evidente aflicción psíquica que se ha extendido por más de doce años sin hacer operativa una solución eficiente y permanente, así como también la de protección a la salud".

A la vez, hace presente que "los derechos conculcados le han dificultado (al menor) en demasía su calidad de vida, al punto de traspasar límites intolerables".

"Impedidos de excusarse"

El fallo concluye decretando "que se disponga la emisión de los antecedentes y certificados necesarios para la atención del recurrente en el Boston Children's Hospital, por parte del Hospital Luis Calvo Mackenna".

En segundo lugar, ordena "que se coordine, por el Servicio de Salud de Magallanes, la postulación a los fondos del Programa 'Ayudas Técnicas y Servicios de Apoyo para personas en situación de discapacidad' por parte de la recurrente".

Finalmente, "que se coordine por parte de la autoridad o unidad que determine el Ministerio de Salud, organizadamente, debiendo realizar todos los procedimientos pertinentes para coadyuvar la ejecución de las acciones decretadas, impedidos de excusarse en dificultad o inconveniente de alguna de ellas" (ver archivo adjunto).

Mamá: "Queda lo más difícil"

La decisión del tribunal fue valorada, en conversación con Cooperativa, por Joana Gárnica, la mamá de Javier, quien, sin embargo, admitió estar preocupada por las dificultades que aún quedan por sortear.

"Era una respuesta que estaba esperando hace tres o cuatro meses; simplemente pedía que por favor me dijeran sí o no, así que lo de la Corte me calma un poco, pero todavía nos queda lo más difícil, que es entregar a mi hijo", explicó.

"Aunque (los médicos) sean los más profesionales, siempre está el riesgo, en cualquier cirugía. Él, gracias a Dios, está en buenas condiciones, pero igual es delicado para una mamá que ha vivido 12 años el día a día con él, pensar en entregarlo", agregó Gárnica.

"Todavía nos falta cómo llegar allá (a Boston), costear la estadía, los medicamentos... Es mucho más difícil de lo que hemos estado haciendo 12 años en control, que ya ha sido difícil para nosotros viajar cada tres o seis meses. Ahora ir tan lejos también (es difícil), más a otro país", señaló.