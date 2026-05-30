El Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile junto al Colegio Médico lanzaron oficialmente la estrategia “80/20”, iniciativa que busca recomendar políticas públicas para que personas mayores conserven al menos 20 dientes al llegar a los 80 años, la que ya fue presentada a las autoridades.

La vicepresidenta del Colegio de Dentistas, Mariluz Lozano, conversó con Cooperativa sobre la importancia que adultos mayores conserven su dentadura: "Hay un estudio coreano muy importante que encontró que, a mayor número de dientes funcionales dentro de la boca, hay un menor riesgo de deterioro cognitivo, incluso controlado por la edad, nivel educativo y el uso de prótesis".

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, tres de cada cuatro adultos mayores no cuentan con dentición funcional, es decir, no tienen los dientes suficientes para masticar adecuadamente. "Cerca del 20% de los mayores de 65 años ya es edéntulo total. Eso significa que no tiene ningún diente en la boca. Y eso, es un desafío bastante grande para todos. En Chile los adultos entre 65 y 74 años, ya han perdido en promedio 18 dientes. O sea, eso significa que solamente conservan 14 piezas naturales", sostuvo.

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