La jefa de la bancada de diputados Partido Comunista, Daniela Serrano, pidió en Cooperativa a la legisladora republicana Javiera Rodríguez a hacer una "autocrítica" luego de que ésta acusara agresiones en el marco de una charla que hizo en la Universidad de Chile.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes, cuando la legisladora oficialista acusó ser objeto de una "funa" por parte de asistentes mientras participaba de la charla titulada "Experiencias universitarias: una mirada del liderazgo de derecha", en la Facultad de Derecho de la casa de estudios.

Las personas -en su mayoría estudiantes- se manifestaron durante el encuentro con pancartas y gritos y, según acusó Rodríguez en su cuenta de Instagram, le lanzaron agua y escupitajos a la salida del recinto.

Asimismo, tras confirmar su asistencia al foro, la diputada republicana denunció haber recibido amenazas de muerte que "hacían alusiones a Charlie Kirk", por lo que interpuso una denuncia a la Brigada del Cibercrimen de la PDI.

El Presidente Kast manifestó su respaldo a Rodríguez, afirmando en X que “la violencia no puede ser un método de acción política"; mensaje que motivó a la diputada Serrano hacer una reflexión.

"Cuando constantemente se invoca el odio dentro del debate público... o sea, digámoslo, la diputada Javiera Rodríguez se hizo conocida al asumir con una vestimenta provocativa diciendo 'chao pensiones de gracia', como si fueran un privilegio. Creo que ella tiene una responsabilidad en el sentido de que (en su sector) invocan constantemente el odio dentro del debate parlamentario o, incluso, dentro de la opinión pública", sostuvo.

Por lo tanto, "si se van a condenar este tipo de hechos, la parlamentaria también debiese partir con una legítima autocrítica en el momento en que acusa que se le intenta excluir por sus ideas de pensar", cerró la diputada comunista.

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