El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte, abordó en Cooperativa el anuncio del Gobierno de endurecer los controles a las empresas que contraten migrantes irregulares, y pidió que en el rubro agricultor la fiscalización sea "asistida", ya que el pequeño o mediano campesino empleador tiene un eventual "problema de desconocimiento y se está arriesgando a un conflicto bastante más grave y serio".

"Nosotros no podemos decir qué no es lo que corresponde (que el Gobierno haga); tienen que hacerlo, y perfecto. De hecho, hemos sido informados al respecto, pero solo (subrayamos) un punto: en la agricultura, el 98% o 99% son pymes, por lo que le hemos dicho a la autoridad que, cuando ocurra la fiscalización, hágase una primera de tipo 'asistida'", explicó Matte.

"¿Qué significa esto? Que el fiscalizador también le informe a ese empleador, que es un pequeño o mediano agricultor, las normas que debe cumplir, porque eventualmente hay un problema de desconocimiento y se está arriesgando y exponiendo a un problema bastante más grave y serio. Bajo ningún punto de vista ese empleador puede contratar a alguien de manera ilegal; y si ocurre, bueno, corríjalo brevemente, y si no lo hace tendrá que sufrir las consecuencias de esa falta de esa ilegalidad", sostuvo.

El secretario general de la SNA también destacó la solución que implementó con el Servicio de Migraciones durante el anterior Gobierno de Boric para disminuir la informalidad extranjera en el rubro agricultor: "Avanzamos en lo que se denomina la Visa Mercosur. Lo único que se hizo es que se transformó en gratuita y se agilizó el proceso, que se demoraba de ocho meses o un año, a 15 días (...)", afirmó.

"Permitió que todas aquellas personas que necesitaban contratar a alguien para complementar su mano de obra (agricultora) y empleaban a trabajadores extranjeros, pudieran hacerlo de manera formal, con un contrato de trabajo y con una persona que estaba totalmente legal en el país (...). Ha funcionado y es lo que le hemos dicho a la autoridad actual", expresó Matte.

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