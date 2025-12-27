Denuncian falta de seguridad y respeto para personas con discapacidad en Gran Avenida

La Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) manifestó su preocupación ante la creciente problemática que enfrentan las personas con discapacidad en el sector de Gran Avenida.

Los principales problemas se registran en la Calzada Poniente desde Lo Ovalle, donde la presencia de vendedores ambulantes ha generado graves dificultades para la movilidad de este grupo, poniendo en riesgo su autonomía y seguridad.

"El área comprendida entre los paraderos 18 y 19 de Gran Avenida se ha convertido en un verdadero obstáculo para las personas con discapacidad", acusó el presidente de la FCHD, Matías Poblete.

"Los vendedores ambulantes ocupan espacios críticos, generando calles estrechas donde apenas se puede transitar. Las personas ciegas enfrentan el riesgo de chocar con los puestos y algunos comerciantes que, en lugar de ayudar, complican aún más su desplazamiento", agregó.

Asimismo, afirmó que "la falta de consideración hacia las necesidades de las personas con discapacidad es alarmante. Habitualmente, nos gritan instrucciones desde atrás o intentan guiarnos de manera inapropiada. En mi caso personal, sufrí un golpe fuerte en la cara debido a esta falta de atención y respeto hacia nuestra autonomía".

Cuestionamientos parlamentarios

La situación fue criticada también por la diputada electa por el Distrito 13 Valentina Becerra (Republicanos), quien afirmó que, "como representante del distrito y al tener un conocimiento profundo de la realidad local, considero esencial señalar que tanto el Gobierno como el delegado (presidencial metropolitano), Gonzalo Durán, carecen de un compromiso real con la política de inclusión".

"Acá debió haber existido una política inclusiva junto a todos los municipios de la Región Metropolitana, sobre todo para los meses críticos y evitar este tipo de situaciones", afirmó la futura parlamentarias.

Por su parte, la FCHD hizo un llamado a las autoridades pertinentes a actuar con urgencia frente a esta problemática.

"Instamos a la municipalidad de La Cisterna y otras autoridades locales a trabajar conjuntamente con la comunidad y organizaciones como la nuestra para desarrollar soluciones efectivas. La inclusión y la dignidad de todas las personas deben ser una prioridad", cerró Poblete.