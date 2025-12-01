Síguenos:
Tópicos: País | Salud | Discapacidad

Guardia agredió a mujer en silla de ruedas en día de Teletón

Publicado:
Periodista Radio: Cristofer Espinoza
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La desgraciada situación terminó con la afectada en el suelo y con la trabajadora despedida.

Ocurrió en la estación intermodal Coronel del Biotrén, en la Región del Biobío.

Guardia agredió a mujer en silla de ruedas en día de Teletón
 Captura

El conflicto se desató debido a que la víctima no portaba su tarjeta de discapacidad.

Una grave situación de violencia y discriminación se registró en la estación intermodal de Coronel del Biotrén, en la Región del Biobío, donde una guardia agredió a una pasajera que se movilizaba en silla de ruedas y la arrojó al suelo.

El hecho ocurrió en el contexto de la jornada de Teletón, cuando la afectada, identificada como Nicole Díaz, viajaba desde la comuna de San Pedro de la Paz hacia Coronel para participar en un partido de básquetbol adaptado.

El conflicto se originó cuando la usuaria intentó ingresar sin su tarjeta de discapacidad, documento que permite la gratuidad en el servicio, que había olvidado al cambiarse de ropa para la actividad deportiva.

Pese a que la discapacidad de la usuaria era evidente y que un tercer pasajero se ofreció a pagar su pasaje para solucionar el inconveniente, la guardia impidió el acceso.

La situación escaló hasta que, según el relato y registros audiovisuales captados por la propia víctima, la funcionaria de seguridad golpeó a la mujer y la botó de su silla de ruedas.

Reacción de EFE SUR

La empresa EFE SUR reaccionó ante la viralización del caso y emitió dos comunicados. Inicialmente, la estatal condenó enérgicamente la agresión y, posteriormente, ante la gravedad de los hechos, confirmó que solicitó la remoción inmediata de la guardia involucrada a la empresa externa de seguridad.

