Qué hacer si sospecho haber sido víctima de una droga de sumisión

Laura Börgel, toxicóloga y académica de la Universidad de Chile, explicó en Cooperativa lo que uno debe hacer si sospecha que pudo haber sido drogado con fármacos de sumisión, como la conocida "burunganda".

En conversación con Una Nueva Mañana, la académica sostuvo que "las drogas de sumisión se definen como una serie de sustancias químicas que pueden ser fármacos o derivados vegetales, que tienen la propiedad de causar un estado de somnolencia, un estado prehipnótico, (parecido) a la fase como cuando tú te empiezas a quedar dormido; ésa es la característica de muchas de estas sustancias".

"Luego viene la etapa hipnótica, en que tú no sabes nada del mundo. Estas sustancias, que son de la línea de fármacos, de drogas, son las que habitualmente se pueden utilizar para hacer todos estos efectos de la comisión de diversos tipos de delito. No es sólo una situación de nuestro país, es mundial", complementó.

En ese sentido, la experta advirtió que "todas estas bandas de delincuentes tienen la información de que muchas de estas sustancias que ellos están utilizando no son pesquisables por los test rápidos que te hacen en un centro asistencial".

"En un centro asistencial tú dices: 'Me drogaron en la vía pública, me robaron la tarjeta de crédito o fui víctima de un abuso de otro orden'... En ese momento, lo que se estudia generalmente en los centros hospitalarios (comunes) son las clásicas drogas de abuso: cocaína, marihuana, anfetaminas, benzodiazepinas, o derivados de morfinas, pero el hecho de que te salga negativo eso, no significa que no tengas las 360 (sustancias químicas) que quedan fuera de estos test rápidos, y los delincuentes ya lo saben", enfatizó.

RECOMENDACIONES

Por lo anterior, la toxicóloga recomendó en Cooperativa que hay que "insistir en que esas muestras sean derivadas al Servicio Médico Legal (SML), no nuevas muestras, sino que la misma muestra que se tomó para ir a drogas de abuso dentro del servicio hospitalario".

"Esa misma muestra, con cadenas de custodia, inmediatamente (derivarlas) al SML, porque el SML tiene la obligación de estudiar todas las otras que nos quedan fuera, y además lo hará con técnicas especializadas, que son cromatografías gaseosas acopladas a masa, que es la técnica estándar para identificar a todas estas sustancias", sostuvo.

"Hay muchas sustancias que hoy te pueden colocar en una bebida, una incluso se llama éxtasis líquido, porque precisamente va en un formato transparente, que no te das cuenta, que no le cambia el sabor a la bebida, pero tú lo ingieres y perdiste el control tanto de tu cuerpo, tu organismo, como de tus datos sensibles bancarios", señaló la profesora.

Finalmente, la especialista puntualizó que "hay que tener cuidado con la muestra toxicológica, porque tiene un dinamismo y una cinética que hacen que la muestra que se tomó hace dos horas, no es la misma después. Si tomas dos muestras en tiempo distinto, te darán resultados distintos".