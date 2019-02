Senda: "No existen fines terapéuticos de la marihuana"

El director del Senda, Carlos Charme, llamó a los actores públicos que participan en el debate sobre la legalización de la marihuana a basarse en la evidencia científica, e indicó que afirmó que ésta no muestra que tenga beneficios terapéuticos.

Charme concedió una entrevista a El Mercurio a días de que la Comisión de Salud del Senado prosiga con la tramitación del proyecto, y recordó que el 65 por ciento de los jóvenes que entraron a tratarse con el organismo fue por el consumo de marihuana", lo que calificó como "una cifra apabullante".

Según Charme, nuestro país lidera la cifra de consumo en América, y "el punto de inflexión del consumo de cannabis ha aumentado en un 60 por ciento desde el año 2011".

El funcionario dijo no estar en contra de la discusión del proyecto de ley sobre cannabis medicinal, pero cree que éste no se han basado en la evidencia y, adicionalmente, entrega de mensajes confusos a los jóvenes.

"Todas las drogas hacen igual de mal. Cuando el 65 por ciento de los jóvenes que nosotros tratamos entran por marihuana, me hace comprensible entender que no existen drogas duras ni blandas (...) y llamamos a todos los actores públicos para que el debate sea orientado a la evidencia, en cuanto a que no existen fines terapéuticos", dijo Charme.

"Usted tiene la obligación de prevenir con políticas públicas claras, que le den toda la información a la ciudadanía, y especialmente a los adolescentes, en relación al daño que produce en ellos el consumo de marihuana", insistió.