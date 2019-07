Prevén peak de enfermedades respiratorias para dos o tres semanas más

El Ministerio de Salud prevé que el peak de las enfermedades respiratorias se presentará en dos o tres semanas más, luego de que declarara una alerta sanitaria para la Región Metropolitana por el aumento de casos del virus respiratorio sincicial.

Las autoridades cifran en un 18 por ciento el incremento de contagios, y por lo mismo, también se ha registrado un alza en las hospitalizaciones.

La alerta declarada ayer permite a los hospitales disponer de más recursos y flexibilidades para que puedan contratar más personal, habilitar camas críticas y contar con insumos.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recordó que el virus afecta principalmente a menores de 4 años, pero puede ser aún más grave para menores de un año.

Daza insistió a padres de lactantes que "el lavado de manos es fundamental para prevenir la transmisión del virus. Lo segundo, también es muy importante ventilar los hogares".

Además, el Minsal recomienda que no salgan a lugares donde haya mucha aglomeración de personas: "sí pueden salir a un parque, a pasear, pero tratar de evitar tenerlos en contacto con otros niños que estén con cuadros respiratorios, porque probablemente uno de esos cuadros puede ser un virus respiratorio sincicial".

Los síntomas importantes

El doctor Manuel Fernández, jefe del departamento de Pediatría de la U. de los Andes, explicó que es necesario acudir a un centro de salud lo antes posible si un niño menor de dos meses presenta algunos síntomas.

"Tratar de no llegar tarde con los síntomas, pero tampoco sobrecargar los servicios de urgencia. Los niños más grandes, sobre el año, tienen un riesgo un poquito menor, entonces si no hay síntomas importantes, no consultar o esperar a ver a su pediatra", explicó.

El médico identificó como signos importantes "la dificultad respiratoria -que respire agitado, que se hunda las costillitas-, el no poder alimentarse; el dormir inquieto; el tener un llanto decaído; el estado de ánimo o de consciencia".

Se estima que el frío y la contaminación son algunos de los factores para que este 2019 el virus sea más intenso, aunque es probable que las vacaciones de invierno ayuden en algo, ya que se evitaría el contacto con otros menores enfermos.