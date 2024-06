Mujer que inspiró anuncio sobre eutanasia: "No se trata de querer morir"

La eutanasia fue uno de los temas que marcó la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, dado que anunció que pondrá urgencia al proyecto que hace años se impulsa en esta materia y que en 2020 se aprobó en la Cámara Baja.

Para destacar lo importancia de avanzar en este tema, el Mandatario recurrió a una historia concreta, la de Susana Moreira, una mujer que le escribió uan carta en la que relata "lo que significa padecer a diario dolores físicos atroces por una distrofia muscular que no le permite tener una vida digna".

"En su carta, Susana me solicitó que autorice su muerte asistida. En esto tenemos un gran tema pendiente: les debemos una respuesta a quienes sufren enfermedades terminales e incurables que conllevan una disminución avanzada e irreversible de sus capacidades con sufrimientos físicos persistentes e intolerables, que no se pueden aliviar y que el o la paciente considera inaceptables", afirmó el jefe de Estado.

"Le digo a Susana: lo que me pides no está dentro de mis atribuciones, pero en tu nombre y en los de tantos otros invito a este Congreso a no evitar este debate. Por ello, anuncio que pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto", sostuvo Boric.

"No se trata de querer morir"

En entrevista publicada este domingo en LUN, Susana Moreira aseguró que le "emociona mucho que el Presidente quiera apurar la ley", dado que significa que las personas que atraviesan por esta situación están "siendo escuchadas".

"Sé que hay muchas familias luchando con enfermedades incurables y si mañana podemos elegir será increíble para todos", destacó la mujer, que señaló también que aunque su carta había sido respondida "poco tiempo después" de enviarla el año pasado, la mención en la Cuenta Pública "es una respuesta más formal".

Respecto a su caso en particular, explicó que "no se trata de querer morir, de hecho, tengo una vida feliz, estoy casada y vivo un gran amor día a día. Para mí se trata de elegir cuando mi cuerpo ya no responda y así evitar vivir a través de máquinas, con oxígeno, traqueotomía y otras ayudas que serán indispensables en algún punto".

Ante esto, reconoció que "los parlamentarios tienen una tarea difícil, entendiendo los puntos ideológicos y que de muchas maneras la eutanasia suena como algo aterrador, pero cuando estás en una situación de enfermedad vives una incertidumbre, vives angustiada y con mucho dolor físico y emocional, es cuando espero la empatía de quienes nos gobiernan y de aquellos que fueron elegidos para movilizar las leyes y legislaciones atascadas".

"Para mí no se trata de querer morir, se trata de elegir, de tener la certeza de algo más que no sea una muerte lenta y dolorosa", reiteró Susana.