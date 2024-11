Expertos: Devolución de las isapres "no cumple con el espíritu de la ley"

Expertos advirtieron este viernes que el monto y el plan de devolución de pagos que las isapres comenzaron a informar a sus afiliados posiblemente causen un nuevo éxodo al sistema público, debido a que fijan pagos que pueden demorar más de 100 meses y que, por tanto, contradicen "el espíritu de la ley".

Mañana sábado 30 de noviembre vence el plazo para que las aseguradoras comuniquen dichos métodos, que tienen como beneficiarios a todos aquellos cotizantes que pagaron en exceso desde el 1 de abril de 2022 y el 31 de agosto de 2024, al aplicárseles la Tabla Única de Factores.

Sin embargo, la posibilidad de que la isapre haga la devolución en una cuota no es obligatoria, ya que -según la ley- dependerá de su estabilidad financiera.

Esto ha generado molestias entre los usuarios, porque las cartas que recibieron de sus aseguradoras les ofrecen pagos en cuotas casi imperceptibles, sin importar si el monto total que deben devolver es bajo.

Lo anterior se agrava para los cotizantes menores de 65 años, cuyo pago -donde las cuotas van desde los 380 pesos hasta los 69 millones- debe hacerse en 13 años máximo.

"(La situación) va a generar mucha molestia, va a generar más esa fijación negativa de las personas a las isapres y probablemente podría desembocar hasta una nueva judicialización", dijo el exsuperintendente Manuel Inostroza.

"No es cumplir el espíritu de la ley cuando un monto bajo se paga en 12 cuotas mensuales durante 13 años y, eventualmente, los tribunales pueden darse cuenta que no se está cumpliendo con el fallo", añadió.

Héctor Sánchez -que también desempeñó el cargo- señaló que supuestamente "esa era una manera de burlar el monto total de la deuda, porque se proponían descuentos entre el 30 y el 35%".

"Dado eso, entiendo que sólo una isapre dijo que estaba en condiciones de cancelar (el pronto pago) y la mayoría puso que no porque no se encontraba financieramiente con la caja disponible para hacerlo", sostuvo.

En caso de que usted no esté de acuerdo con la modalidad ofrecida por su aseguradora, debe intentar llegar a un acuerdo con ella. Sin embargo, como no está obligada a aceptar sus solicitudes, puede que no sean respondidas de forma satisfactoria. En vista de ello, la página web de la Superintendencia habilitará el ingreso de reclamos desde el 1 de diciembre.