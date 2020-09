Confusam lamentó fallecimiento del 15° funcionario de la atención primaria por Covid-19

Como "trabajador, respetuoso y muy comprometido con la atención primaria" calificaron sus compañeros de trabajo a Juan Orellana Correa, conductor de salud municipal de Padre Hurtado quien a sus 52 años se convirtió en la víctima número 15 de este gremio a raíz del Covid-19.

La Confusam lamentó el deceso y abogó por un "cambio de la normativa", porque no se incluye "protección personal de calidad para funcionarios de apoyo (...) de los 15 trabajadores de la atención primaria fallecidos por Covid, la mayoría no han sido del área clínica, por lo tanto los municipios no han estado obligado a darles protección de calidad".