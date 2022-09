Isapres suspendieron participación en mesa de trabajo con el Minsal

La Asociación de Isapres suspendió su participación en la mesa de trabajo con el Ministerio de Salud para abordar la crisis financiera que enfrentan las aseguradoras, con un déficit operacional de más de 220 mil millones de pesos en los últimos 18 meses.

El pasado viernes estaba fijada una nueva reunión entre las partes, pero el encuentro se suspendió. Esto, de acuerdo a El Mercurio, porque el presidente de la Asociación, Gonzalo Simón, se encontraba fuera del territorio nacional.

Además, porque en el gremio hubo disconformidad debido a la confirmación de los porcentajes de alzas de planes, inferiores a lo solicitado por las aseguradoras en su mayoría; esto provocó que acusaran a la Superintendencia de Salud de "subestimar costos y arriesgar la viabilidad del sistema".

El hecho se conoció a raíz de una carta que envió la agrupación firmada por Simón, a la accedió el mencionado rotativo. En ella, sostienen que en la instancia se evidenciaron "los complejos escenarios" que enfrenta el sector, expuestos en ese entonces a la exministra María Begoña Yarza y al superintendente de Salud, Víctor Torres.

El documento dice que "las recientes acciones de parte de la Superintendencia de Salud frente al proceso de adecuación de los planes de salud agravan el panorama y además, a la fecha, faltan acciones que están en proceso, y son requeridas para disminuir las dificultades del sistema, para así asegurar los beneficios de los afiliados".

Agrega que "para facilitar un período de avance en las acciones específicas que requiere el sector, planteamos suspender la reunión de la mesa de trabajo antes indicada, aguardando a que, con la necesaria oportunidad, se desarrollen las medidas en proceso que permitan dar garantías mínimas para el funcionamiento y la continuidad de las prestaciones de salud de nuestros afiliados.

SUPERINTENDENTE: TENEMOS QUE RESGUARDAR QUE ALZAS NO SEAN ARBITRARIAS, NO ESTABLECER UNA TABLA DE SALVACIÓN

Víctor Torres dio una entrevista a La Segunda el viernes, instancia en la que afirmó que "no hay una quiebra inminente (en las isapres), porque hasta el día de hoy los ratio que controlamos (capital, patrimonio y cumplimiento de garantías), que miden la solvencia de las isapres, se están cumpliendo".

"Es una industria que está pasando por un mal momento, pero que tiene posibilidades de salir adelante", dijo, reconociendo que "hay algunas (isapres) que en ciertos meses se acercan a los límites legales, pero después logran salir. La mayor dificultad está en el ratio de garantías, pero hasta ahora han logrado cumplir todas".

Además, se refirió al proceso de adecuación y el alza de planes, afirmando que "lo que tenemos que hacer es resguardar que estas alzas no sean arbitrarias; no establecer una tabla de salvación para las isapres, a partir de un alza traspasada 100% a las personas, si es que no estuviera justificada".

En tanto, la corporación financiera Fitch Ratings publicó ayer un informe sobre la solvencia de las isapres luego del proceso de adecuación, en que destaca que "permitirá mitigar las pérdidas operacionales que el segmento asegurador está enfrentando", y que "en el corto plazo Fitch no prevé cambios en las clasificaciones de los grupos de salud que clasifica; considerando su diversificación y las fortalezas de sus matrices".