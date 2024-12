Isapres: Vodanovic (PS) propone ley interpretativa para "retrotraer" la "burla a las personas"

En El Primer Café, de Cooperativa, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, propuso redactar una ley interpretativa que explique el verdadero sentido de la ley corta de isapres y permita, así, "retrotraer" los cuestionados planes de pago a los afiliados, que debieron en exceso por sus planes entre entre 2020 y 2024.

El caso volvió a la primera plana luego de que las aseguradoras primadas de salud confirmaran el pago de los cobros excesivos en hasta 156 meses, con episodios absurdos en los que algunos usuarios recibirán, por ejemplo, 1.000 pesos mensuales durante 13 años.

Esta tarde, el superintendente de Salud, Víctor Torres, explicará ante la Comisión de Salud del Senado el cómo y en qué condiciones fueron aprobados los planes de ajuste y pago.

Frente a la controversia, Vodanovic afirmó que "esto tiene dos soluciones: uno, escuchar hoy día a Víctor Torres y ver qué se puede hacer desde el punto de vista del administrativo y, la segunda solución, que la he planteado yo, (es que) hagamos una ley interpretativa y digamos qué es lo que quisimos dictar, cuáles eran las facultades de las isapres, porque eso se puede hacer, se retrotrae y se termina con esto, que es verdaderamente una burla de las isapres a las personas".

Luego de que los senadores Javier Macaya (UDI) y Francisco Chahuán (RN), integrantes de la Comisión de Salud, exigieran al Gobierno asumir las responsabilidades señalando que es "inaceptable que el Ejecutivo trate de deslizar que acá hay una responsabilidad del Parlamento", la senadora PS señaló que "afortunadamente hay grabación de las comisiones y está claro quiénes fueron los que pidieron los 13 años: fueron los senadores Macaya y Chahuán".

Consultada por qué el oficialismo aceptó la propuesta de los parlamentarios de Chile Vamos, la timonel socialista recordó que "nosotros no tenemos mayoría (en el Congreso) y, finalmente, (se impuso) el fantasma que había de que podía haber una quiebra de las isapres y de las clínicas que están integradas, haciéndoles un daño enorme a las personas".

"No se trata de echarse la culpa unos con otros —añadió Vodanovic—, pero lo que no se puede hacer es tratar de borrar con el codo lo que se hizo con la mano. La candidata (Evelyn) Matthei, en todos los medios, salió en ese momento diciendo que aquí había algo ideológico en contra de las isapres, que el Gobierno era culpable, que el oficialismo... En fin, hoy día no la he escuchado reclamar en contra de las isapres; no la he escuchado pedirles explicaciones a ellos. Son ellos los que han hecho un abuso de una facultad que se les dio".

Undurraga (Evópoli): "Estamos en riesgo de no llegar a acuerdos con el Gobierno"

Desde Chile Vamos, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) advirtió que, tras este conflicto, "estamos en riesgo de no llegar a acuerdos" con el Ejecutivo en otras materias legislativas.

"Aquí el Gobierno quiere chicha y chancho; quiere solo estar en las buenas y no asumir la responsabilidad de lo que implica llegar a un acuerdo", apuntó el parlamentario, antes de agregar que lo expresado ayer por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien nuevamente desligó al Ejecutivo de los plazos de los pagos, "es la gran debilidad que tiene este Gobierno: finalmente, parece que estuviéramos negociando con niños y no con adultos que se hacen responsables de los acuerdos a los cuales llegan".

Undurraga defendió que, en el marco de la ley corta de isapres, "nos sentamos todos a dialogar, a conversar y a concluir que había que salvar el sistema de salud privado; que la única forma de salvarlo era por medio de determinar cuál era el monto de la deuda y el plazo en el cual las mismas se pagaban, y nadie salió a celebrar. Nadie salió contento de este acuerdo".

"Yo lo aprobé, soy responsable de mi voto y no me estoy lavando las manos —continuó—. Hoy día aquí parece que Poncio Pilato anda dando vueltas pero como loco en el Congreso y todos se echan la culpa. Aquí había un bien superior, que era mantener el sistema privado, a la cual concurrió, incluso, el Gobierno, porque hay que recordarle a la ministra Vallejo que, por muy voluntarista que los parlamentarios sean, esta es una materia exclusiva iniciativa del Presidente de la República, entonces, cada una de las indicaciones, incluso, la indicación de los 13 años, fue firmada por el Presidente de la República. Fue votada por nosotros y yo no desconozco eso".

Y aseveró que "cuando uno negocia, uno acepta o no acepta la negociación. Si yo le ofrezco 10 pesos por su casa y usted me dice que no, no va y no firma. Y si me dice que sí, va al notario y la firma".

Undurraga añadió que "en el propio programa de Gobierno del Presidente Boric, uno de los objetivos era terminar con las isapres. Está escrito. Entonces, aquí se vio el mal menor. ¿Cuál era el mal menor? Era mantener las isapres por parte del Gobierno para no recargar Fonasa, para no aumentar las listas de espera".

Finalmente, remarcó que "una de las condiciones que le pusimos 'hasta los 13 años' para acelerar los mismos, aparte de la regla de la edad, era que no puedan recibir utilidades los accionistas de la isapres si no tienen extinguida la deuda. Entonces, nosotros pensamos, y yo pensé, que el negocio de los accionistas era acelerar al máximo el pago, en la medida de que no se quebrara la isapre, para poder volver a recibir (utilidades), y no fue así; se pasaron 15 pueblos".

Labbé (UDI): "No voy a llegar a ningún acuerdo con este Gobierno"

"Esto pasa cuando se firman acuerdos con el Gobierno que no los respeta y después quieren retirarse de estos acuerdos", fustigó, desde la UDI, el diputado y vicepresidente del partido, Cristián Labbé.

El congresista gremialista dijo que las isapres "estiraron al máximo (el pago) para su provecho, eso está mal aquí y en la Quebrada del Ají", pero, remarcó, "quienes llegaron a acuerdos fueron el Gobierno y la oposición y hoy el Gobierno le quita el piso, en vez de decir: 'vamos a ver cómo podemos arreglar esto, cómo podemos apretar a las isapres"

"Que la senadora Vodanovic, que votó a favor, venga y diga que lo que está pasando acá es que se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano, no; acá lo que la senadora quiere es zafar del error o más bien decir: 'llegamos a acuerdos, pero ahora no somos amigos'", cuestionó el "número dos" de la UDI.

"Por eso -yo lo he dicho en reiteradas ocasiones- no confío en este Gobierno. Por lo menos yo, Cristian Andrés Labbé Martínez, no voy a llegar a ningún acuerdo con este Gobierno, porque va a pasar esto. Ellos no son de fiar cuando dan la palabra", espetó.