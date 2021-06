Superintendente de Salud detalló ley que frena alzas en las isapres

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, explicó todos los detalles y en qué consistirá la ley que frena el alza de los planes de las isapres durante la pandemia y que, además, les quita la facultad arbitraria de forma permanente a estos organismos.

La ley, publicada el 14 de junio, según detalló Fernández a Cooperativa, tiene tres elementos fundamentales: lo primero es que a quienes recibieron una carta de las isapres indicando que iba a haber un alza, eso "quedó sin efecto".

Lo segundo es que "la lógica actual era que la isapre podían en su arbitro informar alzas en el porcentaje que estimen, de acuerdo a sus costos o gastos, y así lo vinieron haciendo muchos años (...) esa facultad de las isapres ya se termina y se va a ejercer a través de un indicador que va a generar la Superintendencia de Salud", acotó.

Pero, ¿cómo se van a calcular las alzas? El superintendente indicó que se hará con una fórmula de cálculo que sólo va a considerar "la variación efectiva de la frecuencia de prestaciones, el número entre un periodo y otro, la frecuencia de uso, los cambios en los precios de las prestaciones y los cambios en la frecuencia de las licencias médicas de un año a otro, y además dice la ley que se tiene que considerar cualquier otro elemento que apunte a la contención de costos del sistema".

"Una de las críticas que se hace es que cuando suben los costos las isapres toman esos costos y se lo traspasan a los afiliados, por lo tanto, lo que vamos a incluir la variación de frecuencia de lo que ocurre en el sistema de modalidad libre elección de Fonasa, por lo tanto ahí nos da un parámetro de comparación que es objetivo", dijo.

Agregando que "la idea que si las personas van a tener una cobertura inferior en algunas prestaciones sepan que esa cobertura va a ser inferior hasta ese monto".

Finalmente, y como tercer elemento, la autoridad sostuvo que ahora las isapres deben tener estrategias de gestión, ya que "las isapres no tenían esa obligación, por lo tanto ahora si es que las isapres no cumplen con el plan preventivo de isapre o con el cumplimiento de las metas de prevención no van a poder reajustar los planes de salud".