A prisión preventiva médicos implicados en megafraude con licencias falsas

El Octavo Juzgado de Garantía decretó este miércoles prisión preventiva para seis médicos cirujanos extranjeros y un representante legal de dos centros de salud, imputados por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación ilícita consumada y reiterada.

La investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente determinó que el fraude generó un importante perjuicio económico a Fonasa, que supera los 20 mil millones de pesos.

Detalló que, entre los años 2021 y 2024, la organización presuntamente emitió más de 35 mil licencias médicas falsas, asociadas principalmente a diagnósticos de salud mental.

El juez Carlos Valdés, del Octavo Juzgado de Garantía, se refirió a los antecedentes considerados en la resolución del tribunal: "La mayoría (de las licencias emitidas) corresponden a trastornos mentales y del comportamiento, sin tener la especialidad médica para efectuar tales diagnósticos y que, estadísticamente, llegaban a extender tales licencias en un margen de cinco minutos entre una y otra. En algunos casos, las profesionales emitían dichas licencias médicas en avanzadas horas de la madrugada, (alrededor de las) 3:05 AM", detalló.

"En estas oficinas ni siquiera un termómetro había"

El persecutor adjunto Álvaro Pérez, de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, explicó que, en este caso, "los médicos involucrados están adscritos a dos centros médicos, pero también tenemos en la investigación información sobre otro centro médico. Todos ellos tenían la misma dirección, donde no se ejercen las actividades propias de los médicos".

"Son oficinas contables para efectos de correspondencia y oficinas tributarias para efectos tributarios. En estas oficinas ni siquiera un termómetro había", enfatizó el fiscal.

Defensa cuestiona delitos imputados

El tribunal otorgó un plazo de cinco días para que las defensas puedan apelar la resolución, medida que será adoptada por todos los imputados.

Mario Ahumada, abogado defensor de uno de los involucrados, cuestionó la tipificación de los delitos: "Son imputados que no se conocen entre ellos. A criterio de la defensa no se cumple (la asociación ilícita), y por eso la cuestiono. Respecto a las subvenciones, es un delito que tampoco se cumple, al menos el tipo penal, puesto que mi representada no recibe ningún tipo de subvención o ningún tipo de pago por parte de las instituciones públicas", explicó.

"Respecto a la licencia médica falsa, también cuestiono la existencia del delito dado que en la carpeta investigativa solo existen situaciones estadísticas y administrativas que dan cuenta de una alta emisión de licencias médicas, pero no hay ningún tipo de informe que confronte la licencia médica", añadió el jurista.

Fiscalía solicitó una nueva audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que compraron licencias a los profesionales extranjeros detenidos.