Licencias médicas: Alegando total inocencia, Barraza dejó asesoría al Gobierno

El exministro Marcos Barraza (PC) apuntó a una "operación política" en su contra al ser involucrado en el uso irregular de licencias médicas, ante lo que decidió presentar su renuncia al cargo de asesor del Ministerio del Trabajo, con el fin de evitar efectos en el gobierno.

A través de un comunicado, Barraza planteó que "la derecha y especialmente la actual alcaldía de la Municipalidad de Santiago, me han intentado involucrar -a través de una campaña de desprestigio injusta y rebuscadamente mal intencionada- en la situación irregular de licencias médicas que observó la Contraloría General de la República".

"Quiero ser extremadamente claro, la acusación es totalmente falsa. No es interpretable, no es relativa, es 100% falsa. No se trata de mi versión, ni de mi forma de ver los hechos, es falsa", insistió.

El exministro recalcó que no está "disponible a que esta operación política intente afectar con mi nombre, ni al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, ni al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través del cargo de asesor ministerial que ejercí lealmente hasta este día y tengo la convicción de que enfrentar esta embestida requiere que tenga toda la libertad como ciudadano para hacerlo, por lo que el día de hoy he presentado mi renuncia de manera indeclinable al cargo de asesor en el Ministerio".

"Agradezco todas las muestras de solidaridad que he recibido estos días, y especialmente las de mi partido – el Partido Comunista de Chile- y sus militantes, seguiré trabajando incansablemente en todas las tareas que permitan avanzar hacia la construcción de un país más justo", sentenció.