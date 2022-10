Senadora Gatica exige al Gobierno extender el postnatal de emergencia hasta fin de año

La senadora María José Gatica (RN) envió una carta al Presidente Gabriel Boric pidiéndole cumplir su palabra de extender el postnatal de emergencia, de la mano con prolongación de la alerta sanitaria en nuestro país.

"He conversado con ministros, me he reunido con distintos movimientos, y ahora decidí ir a la Casa de Gobierno para seguir presionando a las autoridades y buscar una salida que entregue una solución a miles de mamás que tienen hijos lactantes y que no quieren que sus hijos queden sin su protección mientras dura la alerta sanitaria", señaló la parlamentaria