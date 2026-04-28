Listas de espera: Gobierno lanzó plan para atender a 33.702 pacientes con cáncer antes de julio

La ministra de Salud, May Chomali, encabezó este martes la presentación del Plan de Alerta Oncológica, una estrategia prioritaria diseñada para dar respuesta a los 33.702 pacientes que actualmente aguardan por atención especializada.

El programa, enmarcado en la Alerta Sanitaria vigente desde el 15 de abril, busca que todas las personas en espera al 31 de enero de 2026 inicien su proceso terapéutico en los primeros 90 días de gestión.

Durante el lanzamiento, la secretaria de Estado enfatizó que el cáncer representa el 26% de los fallecimientos en Chile, posicionándose como la segunda causa de muerte a nivel nacional.

"Este es un plan que nos va a permitir modelar una nueva forma de hacer las cosas para que los pacientes no tengan retraso en sus garantías", aseguró la secretaria de Estado, quien subrayó que la detección y el tratamiento oportuno son fundamentales frente a una patología que proyecta alcanzar los 80.000 diagnósticos anuales para 2035.

El plan cuenta con un financiamiento extraordinario de 156.000 millones de pesos y se divide en tres fases: la primera, ya ejecutada, consistió en la identificación de una base oficial de pacientes conformada por 19.613 casos GES con garantías de oportunidad retrasadas y 14.089 casos No GES con esperas prolongadas para cirugías o consultas de especialidad. Este catastro fue el resultado de un trabajo conjunto entre Fonasa, Redes Asistenciales y Salud Pública.

El Minsal estableció que el 31 de junio de 2026 es la fecha límite para que la totalidad de los pacientes catastrados en este plan estén en vías de resolución de su problema de salud; es decir, con la gestión de su proceso terapéutico.

Alianza público-privada

Para ampliar la capacidad de respuesta, el Gobierno logró aumentar la red de derivación, sumando 16 nuevos prestadores privados acreditados a los centros que ya mantenían convenio con Fonasa.

Según explicó el jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, el objetivo es utilizar toda la oferta disponible para asegurar que, si el sistema público no puede resolver un caso en sus horarios habituales, existan alternativas de atención inmediata.

"Pacientes en espera y con retrasos de espera va a haber siempre y eso es en todos los sistemas del mundo. Lo que a nosotros nos importa, además del número, es el tiempo en que resolvemos esos problemas. Si hay muchas personas esperando un día, no me complica mucho, pero cuando vemos tiempos de espera de 300 días sabemos que hay un deterioro importante en su posibilidad, en su oportunidad de atención o de tal vez llegar al tratamiento curativo que tenía como chance", afirmó el profesional.

"Nosotros estamos generando la posibilidad de que el sistema público de salud mejore su gestión y, en caso de que no pueda, tener la ayuda del sistema privado para que no pase más en Chile que personas esperen de manera muy prolongada y eso traiga un deterioro en su salud", agregó.

Seguimiento personalizado

La segunda etapa se enfoca en el contacto y vinculación. A la fecha, los hospitales ya han logrado contactar al 53% de los afectados, con la meta de que el 100% de los pacientes identificados sean vinculados a sus centros asistenciales antes del 30 de abril. Para cumplir con este desafío, la Alerta Sanitaria faculta la habilitación de extensiones horarias y el uso de pabellones durante los fines de semana.

En la fase final de acompañamiento y seguimiento, se garantizará que el hospital de origen guíe al paciente incluso si es derivado a un segundo prestador.

La ministra Chomali aclaró que estas derivaciones no representan un gasto adicional para las personas: "Si el hospital de origen deriva a un segundo prestador, esto no tiene costo alguno para el paciente; será 100% financiado por Fonasa bajo la ley de Garantías Explícitas en Salud".