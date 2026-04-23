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Tópicos: País | Salud

Médico chileno creó un robot cirujano y sueña con terminar las listas de espera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Es súper frustrante decirle a un paciente que lo vas a operar en un año más, si es que", explicó Alberto Rodríguez en Esa es la Idea de Cooperativa.

Su innovación comenzó en el garaje de su casa, lo alió con ingenieros en Silicon Valley y hoy ya está funcionando en el Hospital Luis Tisné.

Médico chileno creó un robot cirujano y sueña con terminar las listas de espera
 Levita

"Mi corazón está en el sistema público. Yo siempre trabajé en hospital público, que es donde está la gran necesidad de los pacientes", enfatiza Rodríguez, inventor de MARS.
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El cirujano chileno Alberto Rodríguez-Navarro, CEO y fundador de Levita Magnetics, abordó este jueves cómo la cirugía robótica está revolucionando la atención médica.

En entrevista con Esa es la Idea de Cooperativa, el profesional reveló que, con el objetivo de avanzar en esa materia, su empresa desarrolló el sistema MARS (Magnetic Assisted Robotic Surgery), un robot que busca hacer las operaciones menos invasivas y más eficientes.

Según explicó, la motivación nació por mejorar las listas de espera en el sistema público salud: "Es super frustrante tener que decirle a un paciente que lo vas a operar en un año más si es que".

La creación de MARS fue un camino multidisciplinario. Aunque Rodríguez confesó "no sabía nada de robótica", armó un equipo de ingenieros en Silicon Valley. Él aportó el conocimiento quirúrgico, mientras el equipo técnico desarrollaba la avanzada robótica.

El robot, operado y totalmente controlado por el cirujano, permite intervenciones abdominales con menos cortes, dolor y tiempo de recuperación.

Esta tecnología, que actualmente opera en el Hospital Luis Tisné, tiene como meta aumentar la eficiencia quirúrgica y acortar las listas de espera en el sector público y privado.

El proceso, que comenzó con pruebas "bien domésticas" en el garaje de su casa, hoy tiene una fábrica en Mountain View y un equipo de software en Chile.

Finalmente, Rodríguez enfatizó en Cooperativa que su compromiso "está en el sistema público", dado que siempre trabajó en esos recintos y "es donde está la gran necesidad de los pacientes".

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