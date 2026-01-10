Minsal refuerza vigilancia epidemiológica en "toda la red" tras caso importado de sarampión

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció este sábado el refuerzo de la vigilancia epidemiológica en "toda la red" asistencial tras confirmarse un caso importado en Chile de sarampión, enfermedad que fue erradicada del país en 1993 y que ahora vuelve a causar alerta.

Según se reveló, la persona contagiada es una mujer de 43 años que viajó a Europa para participar de una convención el mes pasado en Madrid, España, y que retornó a Santiago el 31 de diciembre desde Montevideo, Uruguay.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias aseguraron que la paciente se encuentra en buen estado de salud y aislada. Asimismo, se está monitoreando a todas las personas con las que tuvo contacto para evitar una mayor propagación del virus.

Desde el Minsal aconsejan una dosis de refuerzo para niños entre 6 y 11 meses que viajen a países con alta endemia de sarampión, incluso antes de su calendario regular. (FOTO: ATON)

"Ya están en contacto y también vacunando a las personas expuestas. También, respecto a la identificación y contacto de estas personas, ya se han identificado contactos en el personal de salud que atendió a la paciente", informó el seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto.

Asimismo, dio cuenta que, de forma paralela, "se está contactando a las personas del vuelo LA8118 de Latam, proveniente de Montevideo a Santiago, del 31 de diciembre de 2025, para también en esos procesos de contacto ejecutar la coordinación de la vacuna a las personas".

Este refuerzo en la vigilancia epidemiológica abarca "toda la red de salud", enfatizó la autoridad sanitaria.

Refuerzo de vacunación y medidas de prevención

Frente a esta confirmación de un caso de sarampión importado en Chile, el Minsal anunció el refuerzo de las medidas de prevención, con un enfoque particular en la vacunación de la población.

El principal grupo de riesgo expuesto son los niños. Por esta razón, el Plan Nacional de Vacunación contempla las dosis necesarias contra esta enfermedad, y desde la cartera de Salud hace un llamado a los padres y adultos responsables de los menores a mantener al día sus calendarios de inoculación.

Las personas adultas que se desplacen al extranjero por trabajo o estudio a países con riesgo de contagio pueden acceder a una dosis de refuerzo presentando su pasaje de vuelo. (FOTO: ATON)

El doctor Jorge Vilches, jefe de Epidemiología del Departamento del Minsal, recomendó que, si se viaja a países en los que "hay una alta endemia de sarampión, los niños desde los seis meses hasta los 11 meses, es decir, antes de que le corresponda su dosis de vacunación, podrían recibir una dosis de refuerzo previo al viaje para evitar el contagio".

"Los niños que tengan por su edad aún pendiente su refuerzo a los 36 meses, por ejemplo, un niño que tiene más de un año pero que todavía no cumple los tres, también podría recibir una dosis de refuerzo en caso de viajar a un país de alta endemia de transmisión de sarampión", puntualizó Vilches.

Recomendaciones para viajeros adultos

Las medidas preventivas no se limitan solo a la población infantil. Las autoridades de salud señalan que las personas que viajan al extranjero también pueden recibir una dosis de refuerzo contra esta enfermedad en los vacunatorios públicos y privados disponibles.

El Ministerio de Salud hace un llamado urgente a padres y adultos responsables a mantener al día los calendarios de inoculación de los menores para asegurar su protección. (FOTO: Archivo)

Esta recomendación es importante, especialmente para adultos que van a trabajar o estudiar en otros países donde existe un riesgo elevado de contagio de sarampión.

Para acceder a esta dosis de refuerzo, es necesario presentar el pasaje de vuelo en los recintos de vacunación que están disponibles.