Nueva directora del ISP fue denunciada ante Contraloría por conflicto de interés

Funcionarios del Instituto de Salud Pública (ISP) denunciaron ante la Contraloría a la nueva directora del organismo, María Soledad Velásquez, acusando un "conflicto de interés evidente" por haber trabajado anteriormente en la industria farmacéutica.

La química farmacéutica asumió el cargo el pasado 12 de agosto, llegando al puesto mediante un concurso del Sistema de Alta Dirección Pública donde postularon 56 personas.

Pero el 23 de agosto, un grupo de trabajadores del ISP ingresó un requerimiento ante la Contraloría acusando el conflicto de interés a propósito de su relación anterior con Farmacias Cruz Verde y Laboratorio Roche.

Al respecto, el Ministro @jmanalich dice que maneja antecedentes pero no considera que constituyan precedente para que no haya asumido cargo. Tiene disposición de entregar info a la Contraloría. Aún no hay pronunciamiento del @ispch @Cooperativa