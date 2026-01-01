Revelan muerte de paciente postergado por cirugía exprés a madre de ministra Aguilera

Un nuevo antecedente se suma a la polémica cirugía exprés que tuvo la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras revelarse la muerte de un paciente que, mientras le cursaban una operación abdominal abierta, debió esperar su turno.

Según un reportaje de T13, Lucía Sanhueza, mamá de Aguilera, ingresó al Hospital El Salvador el martes de la semana pasada y fue enviada a pabellón "por autorización de dirección", sin que se completaran procedimientos administrativos de rutina.

De acuerdo con el medio citado, eso implicó la inexistencia de un diálogo médico entre los equipos de salud -es decir, no se discutieron aspectos como el nivel de riesgo de la paciente- y causó cambios en la programación quirúrgica del Hospital El Salvador, que permitieron concretar la operación de forma rápida.

En este escenario, se postergó una "reexploración de paciente laparotomizado"; cirugía que suele emplearse en situaciones complejas o de emergencia y que consiste en abrir la pared abdominal para examinar o tratar órganos internos.

Dicho paciente, que se encontraba cursando una cirugía abdominal abierta, debió esperar su turno para dar paso a la intervención prioritaria. Tres días más tarde, falleció en el hospital producto de un shock séptico.

Republicanos piden renuncia de Aguilera

Luego de que se diera a conocer el deceso del paciente postergado, diputados del Partido Republicano solicitaron que el Presidente Gabriel Boric pida la renuncia de la ministra Ximena Aguilera.

"Como diputados de la República no podemos quedar indiferentes a esta situación que afectó a un paciente que, al parecer, estaba siendo intervenido cuando llegó la mamá de la ministra", cuestionó el diputado Juan Irarrázaval, jefe de la bancada republicana en la Cámara.

"Lo que es peor, otros 11 pacientes -al parecer-, en la misma condición debieron dar su lugar a la progenitora, lo que no nos parece correcto, ni digno de una secretaria de Estado que debe servir y no servirse de los recursos del Estado. Es por eso que solicitamos al Presidente que pida la renuncia a la ministra", enfatizó el legislador.

En tanto, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), integrante de la Comisión de Salud en la Cámara, aseguró que la titular del Minsal "no tiene que dar explicaciones como hija, le exigimos que responda como autoridad máxima del sistema de Salud en Chile".

"La confianza pública se pierde no cuando alguien actúa con amor por su familia, sino cuando como representante del Ejecutivo no es capaz de demostrar que el Estado trata a todos los chilenos por igual, porque si todos los pacientes fueran atendidos con la misma rapidez, no estaríamos hablando de esto", concluyó.

En paralelo, parlamentarios de la UDI solicitaron formalmente a la Contraloría la realización de una auditoría al Hospital del Salvador, con el objetivo de determinar si el proceso administrativo que permitió la operación de la madre de Aguilera se ajustó a la normativa vigente y si existieron responsabilidades en la alteración de la lista de procedimientos quirúrgicos.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Salud ni el recinto asistencial han emitido un pronunciamiento oficial respecto del deceso ni la eventual relación entre la postergación de la cirugía y el fatal desenlace.