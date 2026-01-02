Senador Castro y caso Aguilera: "Es clave una auditoría médica para una verdad objetiva"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el senador socialista y médico de profesión Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud del Senado, abordó este viernes la controversia surgida tras la rápida intervención quirúrgica de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en el Hospital El Salvador.

Ante las versiones encontradas, el parlamentario oficialista planteó que la solución más transparente es la ejecución inmediata de una auditoría interna.

"Antes que eso se politice que es otro ribete y que tiene otras lógicas, lo más sano sería dar a conocer en detalle -sin entrar en la ficha médica, porque son datos reservados o sensibles- los hechos que sucedieron durante esa internación y la operación quirúrgica, para que así se deslinden claramente las cosas de cómo ocurrieron, para terminar con la especulación. Se han dado versiones contradictorias y se requiere una verdad objetiva, que es la que se debe dar a conocer", afirmó Castro.

La polémica escaló tras reportes que indican que la madre de Aguilera, de 87 años, ingresó a pabellón el mismo día de su llegada, presuntamente postergando a otro paciente que se encontraba en estado grave. Sobre este punto, el legislador fue cauteloso al evaluar la relación entre dicha postergación y el posterior fallecimiento del otro paciente por shock séptico.

"Probar la relación causa-efecto es algo que tiene que ser muy bien establecido. No es algo para decir 2 + 2 son 4, que porque se postergó la operación entonces murió después por eso. Cuidado. Nadie sabe si la gravedad que tenía ese paciente igualmente le iba a llevar a un deceso, desgraciadamente, o bien si la postergación influyó y determinó o no un agravamiento. Por eso, a mi juicio, aquí es clave tener una auditoría médica, algo que se hace en los hospitales y que permite clarificar la bitácora de todo lo sucedido, desde el ingreso de la paciente, la ocupación del pabellón, si hubo o no posteriorización de otras personas", señaló.

Respecto a los antecedentes administrativos que sugieren que la paciente ingresó a cirugía por "autorización de dirección" sin completar los trámites habituales, el senador explicó que en casos de riesgo vital los protocolos suelen flexibilizarse, aunque aclaró desconocer si este era el diagnóstico exacto: "En general, cuando hay riesgo vital, quedan de lado los trámites y simplemente se va a salvar la vida. No lo sé sinceramente en este caso, porque faltan los elementos esenciales de la historia clínica", precisó, reiterando que la fractura de cadera "es delicada, pero no necesariamente lleva al riesgo vital".

Asimismo, el parlamentario hizo un llamado a evitar la "politización extrema" en un contexto donde sectores de la oposición ya anuncian comisiones investigadoras y acciones ante la Fiscalía. Castro defendió la probidad de la ministra, asegurando no imaginarla "usando un hospital con un propósito personal", pero criticó la falta de una vocería institucional más clara.

"Si los hechos arrojan una irregularidad, se tiene que abordar. Si los hechos son irrefutables y son prístinos en que esto fue una situación que no tuvo consecuencias a terceros ni se saltó las normas clínicas, perfecto, pero eso requiere una constatación de esa realidad, de la bitácora", sostuvo.

Finalmente, el senador instó al Ejecutivo a tomar la iniciativa: "Seamos sinceros, (este caso) está teñido de una confrontación política, porque también, digámoslo, la derecha que va a asumir el Gobierno prontamente no pasa de largo cuando se trata de dar algún golpecito por aquí o por allá para dejar mal parado el Gobierno en algunos flancos cuando está terminando ya en los últimos dos meses".