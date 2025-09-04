Fármaco chileno elimina grasa sin perder masa muscular: Fue patentado en EE.UU.

Un fármaco desarrollado por científicos chilenos, que permite reducir la grasa que rodea a diversos órganos sin perder masa muscular, recibió la concesión de una patente de invención en Estados Unidos.

Se trata de un medicamento desarrollado por Thani Biotechnologies, emprendimiento al alero de la Universidad Católica, que lidera el doctor Carlos Fardella, y que se espera que pronto cumpla los requisitos para pasar a la etapa de ensayos clínicos.

Los estudios en modelos animales evidenciaron una reducción del 20% en el peso corporal y en los niveles de glicemia, junto con una disminución del 40% de la grasa visceral y del 34% de la grasa subcutánea.

Los investigadores explicaron que el nuevo fármaco bloquea una enzima que produce cortisol, una hormona que al acumularse en el abdomen favorece la obesidad, la diabetes y la hipertensión.

El doctor Carlos Fardella señaló que, gracias a este efecto, el medicamento ayuda a bajar de peso, reducir la grasa abdominal y mejorar los niveles de azúcar en la sangre y la presión arterial. Al mismo tiempo, al bloquear dicha enzima en el cerebro podría ayudar en el tratamiento de enfermedades cognitivas como el Alzheimer.

En cuanto a los pasos que vienen, explicó que actualmente se realizan estudios en India para completar los antecedentes exigidos por la FDA y así iniciar los ensayos clínicos.